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На Одещині затримано палія поштових відділень та адмінбудівель

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Одещині затримано палія поштових відділень та адмінбудівель
Правоохоронці затримали підозрюваного під час виконання чергового «завдання»
фото: Офіс генерального прокурора

Чоловік ретельно узгоджував цілі та дотримувався конспіративних заходів, що суттєво ускладнювало його ідентифікацію

В Одеській області затримали чоловіка, який за грошову винагороду підпалював поштові відділення та адмінбудівлі. Зловмисник отримував замовлення через месенджер та знімав підпали на відео для звітності. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний в одному з месенджерів отримав пропозицію за грошову винагороду здійснювати підпали адмінбудівель на території регіону. У разі «небезпеки» йому гарантували безперешкодний виїзд за кордон.

Зазначається, що чоловік ретельно узгоджував цілі та дотримувався конспіративних заходів, що суттєво ускладнювало його ідентифікацію.

Підготувавши необхідні матеріали для вчинення злочинів, підозрюваний прибував до обраних об’єктів, розливав пальне на вікна та стіни, підпалював їх і фіксував свої дії на відео. Гроші за вчинене отримував на електронний гаманець.

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Протягом жовтня–грудня 2024 року на виконання завдань чоловік підпалив низку поштових відділень та адмінбудівлі органів місцевого самоврядування
фото: Офіс генерального прокурора

Протягом жовтня–грудня 2024 року на виконання завдань чоловік підпалив низку поштових відділень та адмінбудівлі органів місцевого самоврядування.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час виконання чергового завдання – підпалу приміщення будівлі управління Пенсійного фонду Овідіопольського району.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали 16-річного студента, який підпалив три відділення «Укрпошти». Правоохоронці зауважили, що хлопець у Telegram отримав пропозицію підпалити три поштові відділення у Солом’янському та Дарницькому районах столиці за $1 тис.

Раніше, у Києві невідомі підпалили відділення «Укрпошти». Про це повідомив письменник Андрій Кокотюха у Facebook. За словами письменника, підпали можуть відбуватися з помсти за доставлення повісток від ТЦК.  У своєму дописі  літератор зазначив, що «Укрпошта» тепер може стати новим об’єктом для нападів паліїв, слідом за автівками військовослужбовців. Зовнішні двері відділень просто заливають мазутом і підпалюють. 

На Вінниччині та Київщині поліцейські спільно з СБУ затримали дві групи диверсантів. Зловмисники погодились на співпрацю з ворожими спецслужбами в пошуках легкого заробітку. 

Теги: Одещина гроші прокурор самоврядування чоловік пальне відео

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