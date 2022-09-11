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11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 вересня у всьому світі шанують пам’ять багаточисельних жертв фашистського режиму
фото з відкритих джерел

За народними прикметами, той, хто на Усікновення ножем користується, сам залишиться без голови

У неділю, 11 вересня, в Україну відзначаємо День танкістів та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, у світі – Всесвітній день боротьби з тероризмом. Православні віряни відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі.

День пам’яті жертв фашизму

11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку у другу неділю вересня у всьому світі шанують пам’ять багаточисельних жертв фашистського режиму – День пам’яті жертв фашизму.

У 2022 році День пам’яті жертв фашизму припадає на 11 вересня.

Дата відзначається з 1962 року й обрана невипадково. Саме на вересень припадають дві найважливіші події, пов’язані з Другою світовою війною, а саме її початок та завершення.

Міжнародний день пам’яті жертв фашизму – дата, коли згадують загиблих солдат різних національностей, мільйони мирних мешканців, які не вижили під час бомбардувань або в стражданнях від голоду чи недуг. Україна – одна з країн, яка зазнала найбільших втрат від військових злочинів та бойових дій. Втрати серед населення становлять більше ніж 8 мільйонів.

День танкістів

11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Сьогодні в Україні відзначається День танкістів, встановлений згідно з Указом президента від 29 серпня 1997 року у другу неділю вересня.

Україна має багаторічну історію становлення та розвитку танкових військ, які є важливою складовою бойового потенціалу Збройних Сил України.

Танкові війська можна сміливо назвати «бронею» піхоти – без них піхотинці як без рук – не підуть у наступ і не зможуть утримувати здобуті позиції.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Свято День нафтовика і газовика, а також працівників нафтопереробної промисловості в Україні відзначають у другу неділю вересня. Дата заснована в 1993 році. Традиційні урочисті заходи проводяться по всій галузі.

Перший видобуток нафти в промислових масштабах в Україні почалася ще в XVIII столітті. Вже до 1909 року в районі Прикарпатських родовищ видобувалося близько двох мільйонів тонн чорного золота. Українська газовидобувна промисловість взяла свій початок з 1924 року, коли в експлуатацію було введено Дашавське газове родовище і закінчено будівництво першого українського газопроводу Дашава – Стрий.

Найбільш інтенсивний розвиток газової та нафтової галузі відбувся в післявоєнні роки і був пов’язаний з відкриттям промислових запасів газу та нафти в Причорноморсько-Кримської газоносної області, а також в регіонах Дніпровсько-Донецької западини та Прикарпаття.

Тиждень освіти дорослих

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Заходи Тижня освіти дорослих в Україні проходять у другій декаді вересня. Це міжнародна ініціатива, яка проводиться з 1999 року під егідою ЮНЕСКО. Офіційну підтримку Тижня освіти дорослих здійснюють структури Міністерства освіти і науки України.

Тиждень освітнього зростання в Україні спрямований на розширення пізнавальних процесів в суспільстві, особисте вдосконалення освіти і культури дорослих людей. Ця міжнародна ініціатива підтримується в більш ніж 50 країнах світу.

Щорічні події проводяться з 11 по 17 вересня.

Всесвітній день боротьби з тероризмом

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У 2001 році 11 вересня стався терористичний акт у Нью-Йорку, США. Загальна кількість загиблих – 2 996 людей.

Усікновення глави Іоанна Предтечі

У народі – Головосік, Іванів день, Іван Пісний) – велике свято, присвячене мученицькій смерті Іоанна Хрестителя.

За народним календарем сьогодні Івана Ріпного. Приходить час збирати ріпу. Перелітні птахи саме летіли на південь, осінь поступово вступала в свої права. Особливих урочистостей не влаштовували, тільки готували пишні гуляння, яким відзначали черговий рубіж закінчення польових робіт.

Традиції та звичаї

Вважається, що цей день завершує літо. У народі говорили: «Іван Пісний прийшов, літо красне відвів». Чоловіки з цієї дати у полі без каптана не виходили. З 11 вересня зазвичай починається «бабине літо», яке триває до 22 вересня. З цього приводу існувала приказка: «З Івана пісного мужик осінь зустрічає, а баба своє літо починає».

Дата 11 вересня відзначена строгим постом. Звідси і походить назва дня «Іван Пісний».

Якщо на Івана Купала збирали трави, то на Івана Пісного було прийнято збирати коріння. Селяни починали прибирати ріпу.

Ще цей день пов’язували з активністю нечистої сили. Вважалося, що по селах можуть ходити чаклунки і випрошувати щось. Щоб вони не змогли увійти в будинок і навіть у двір, під воротами або під порогом закопували мак.

Народні прикмети:

  • Якщо на Хрестителя ясно, чекай сильних дощів на Покрову.
  • Дощові черв'яки виповзли назовні – до негоди й дощу.
  • На болоті квакають жаби – до настання бабиного літа.
  • Пролетіли над головою гуси – на біду.
  • Грім гримить – до сніжної і холодної зими.

Заборони цього дня:

  • Співати й танцювати.
  • Працювати вдома і на городі.
  • Не можна користуватися ножем або іншими гострими предметами.

Іменини

11 вересня іменини відзначають Іван, Олеся.

Теги: птахи свята свято традиції фотограф ЮНЕСКО

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