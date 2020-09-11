11 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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11 вересня відзначають Іоанна Головосіка

За народними прикметами, ті, хто на Усікновення ножем користується, сам залишиться без голови

У п’ятницю, 11 вересня, православні віряни відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі (в народі – Головосік, Іванів день, Іван Пісний) – велике свято, присвячене мученицькій смерті Іоанна Хрестителя.

За народним календарем сьогодні Івана Ріпного. Приходить час збирати ріпу. Перелітні птахи саме летіли на південь, осінь поступово вступала в свої права. Особливих урочистостей не влаштовували, тільки готували пишні гуляння, яким відзначали черговий рубіж закінчення польових робіт.

Історія свята

Іоанн Предтеча неодноразово звинувачував правителя Галилеї Ірода в гріховних відносинах з дружиною брата Іродіадою при живій дружині. Імператор прощав його промови із-за остраху Божого гніву.

З нагоди Дня народження правителя було влаштовано бенкет, на якому для іменинника станцювала донька коханки — Соломія. Ірод був настільки зачарований нею, що пообіцяв привселюдно виконати будь-яке її бажання. Після поради з матір’ю дівчина попросила голову Іоанна Предтечі. Ірод виконав прохання дочки. Він наказав відрубати голову Хрестителю Ісуса Христа.

У ту ж зиму Соломія провалилася під лід. Вона намагалася вибратися. Її рухи нагадували танець, який закінчився в той момент, коли гострий лід відсік їй голову. Іродіада і Ірод також були покарані. Їх поглинув землетрус в Іспанії.

В пам’ять про насильницьку смерть Івана Предтечі було встановлене християнське свято.

Традиції 11 вересня

Вважається, що цей день завершує літо. У народі говорили: “Іван Пісний прийшов, літо красне відвів”. Мужики з цієї дати у полі без каптана не виходили. З 11 вересня зазвичай починається “бабине літо”, яке триває до 22 вересня. З цього приводу існувала приказка: “З Івана пісного мужик осінь зустрічає, а баба своє літо починає”. Дата 11 вересня відзначена строгим постом. Звідси і походити назва дня “Іван Пісний”.

Якщо на Івана Купала збирали трави, то на Івана Пісного було прийнято збирати коріння. Селяни починали прибирати ріпу. В Архангельській губернії влаштовували “ріпової свято”.

Ще цей день пов’язували з активністю нечистої сили. Вважалося, що по селах можуть ходити колдовки і випрошувати що-небудь. Щоб вони не змогли увійти в будинок і навіть у двір під воротами або під порогом заривали мак з насінням.

Народні прикмети на 11 вересня

Ті, хто на Усікновення ножем користується, сам залишиться без голови. Так говорить традиція цього дня. Також в цей день ні в якому разі не можна користуватися ножем, і будь-якими колючо-ріжучими предметами. Особливо неприпустимо різати капусту, оскільки вона асоціюється з головою. Хто танцює і співає в цей день – на свою душу смертний гріх бере. Ця прикмета пов’язана з тим, що з-за танцю Соломії, падчерки Ірода, загинув Іоанн Хреститель.

Тому, 11 вересня не допустимо ні співати, ні танцювати. Вважається, що той, хто в цей день танцює, той бере на себе той гріх, який коли-то взяла на себе Соломія. Якщо ув’язалася за вами біла собака – у вашому домі буде достаток і благополуччя. Ця прикмета вірна вже не одне століття. Білі собаки – це велика рідкість.

Якщо так сталося, що біла собака ув’язалася саме за вами і проводила вас до самого будинку, то вона принесла у ваш будинок успіх. Не здумайте таку собаку проганяти. Прийміть її, нехай живе разом з вами. Вона принесе вам щастя. Хоча предки наші стверджували, що частіше за все, така собака зникає після того, як супроводжувала людину додому.

Також вважається, що сам Іоанн Хреститель, таким чином, благословляє праведного людини на благополучне життя. Але таке диво відбувається дуже рідко. Найчастіше за людиною може ув’язатися звичайна собака. Саме з цієї причини її не можна проганяти, якщо вона довела вас до будинку. Від того, що ви будете годувати тварину, ви не збіднієте, а ось вона принесе у ваш дім благополуччя.

Що не можна робити на Головосік

Їсти м’ясо, молоко, рибу й страви з них.

Їсти круглі фрукти та овочі червоного кольору.

Ставити на стіл щось кругле (блюда, тарілки тощо).

Користуватися ножами та іншими гострими предметами.

Співати й танцювати.

Працювати вдома і на городі.

У день тижня, на який довелося Усікновення, цілий рік не починали ніяких важливих справ.

Жінки побоювалися в цей день братися за рукоділля; також намагалися не розчісувати волосся, щоб “не сіклося”.

На Предтечу не рубають капусту, не зрізають мак, не копають картоплю, не рвуть яблука, не беруть до рук косаря, сокири, заступу.

Іменини 11 вересня

Православні: Іван, Олеся