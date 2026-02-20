Головна Країна Суспільство
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 20 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. У світі відзначають Всесвітній день соціальної справедливості. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Льва, єпископа Катанського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Героїв Небесної Сотні

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

Цей пам'ятний день встановлений указом Президента України для вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі Києва загинуло найбільше активістів.

Подвиг Героїв став «потужним» символом незламності українського духу та прагнення до свободи. Цього дня по всій країні відбуваються заходи з покладання квітів, запалення лампадок та хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто віддав життя за європейське майбутнє України.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день соціальної справедливості

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у 2007 році. Його мета – привернути увагу до проблем бідності, гендерної рівності, безробіття та захисту прав людини. Соціальна справедливість є фундаментом для мирного та стабільного співіснування народів.

Міжнародний День людей які перемогли алкоголізм

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм, коли вітають колишніх залежних від алкоголю, відбувається щорічно 20 лютого. У народі звикли називати урочистість простіше – День алкоголіка. Але ця назва не є коректною, адже навпаки, урочистість пов’язана із боротьбою проти вживання спиртних напоїв. Вважається, що дата 20 лютого обрана невипадково. У цей день було винайдено грановану склянку, яку за традицією, часто використовують для того, щоб наливати алкоголь.

Урочистість присвячена всім людям, які змогли побороти свою залежність та надалі жити звичайним життям без постійної потреби вживати алкогольні напої. Люди, що перемогли алкоголізм, цього дня діляться своїми історіями з усіма охочими та проводять тренінги та лекції. Такі дати створені, аби люди пам’ятали про те, що завжди є можливість виправити своє життя, яке, здавалося б, уже на самому дні.

Релігійні свята та їхня історія

День преподобного Льва, єпископа Катанського

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 4

20 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Льва, єпископа міста Катани (Сицилія). Він жив у VIII столітті і був відомий своєю милосердністю, добротою та даром зцілення. Святий Лев піклувався про бідних, сиріт та хворих.

За переказами, єпископ прославився перемогою над чаклуном Іліодором. Коли чаклун намагався збентежити вірян у храмі, святий Лев вивів його на площу, де розвели вогнище. Єпископ увійшов у вогонь разом із чаклуном: Іліодор згорів, а святий залишився неушкодженим. Помер преподобний мирно у глибокій старості. В народі цей день також називали «Левом Катальщиком» через традицію останніх зимових гулянь на санях.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо сніг почав танути – весна буде ранньою, але затяжною;
  • сині хмари на небі – до швидкого потепління та дощів;
  • якщо зграї ворон високо в небі літають – чекайте на сильний снігопад;

яка погода на Льва Катанського, такою вона буде і на початку весни.

Історичні події

  • 1649 – Богдан Хмельницький почав переговори з поляками про визначення кордонів Запорізького війська.
  • 1666 – заснований Монреаль – одне з найбільших канадських міст.
  • 1872 – на П'ятій авеню в Нью-Йорку відкрилася будівля Музею мистецтва Метрополітен.
  • 1872 – у США запатентований електричний ліфт.
  • 1922 – Віленський сейм ухвалив приєднати Вільнюс і частину південно-східної Литви до Польщі.
  • 1939 – лідер Ірландії Еймон де Валера заявив, що його країна буде дотримуватися нейтралітету під час майбутньої війни.
  • 1940 – вперше на екранах з'явилася знаменита пара – Том і Джеррі.
  • 1962 – американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год в кораблі «Френдшип-7» (Friendship 7).
  • 1992 – Верховна Рада України постановила святкувати День Незалежності України 24 серпня.
  • 1992 – засновано англійську Прем'єр-лігу, що прийшла на зміну Футбольній лізі.
  • 1998 – 15-літня американка Тара Ліпінські виграла змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад.
  • 1999 – в аеропорту Нью-Йорка затриманий колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко.
  • 2002 – заснування українського видавництва «Видавничий дім «Школа»» (видавництво, Харків).
  • 2014 – під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з «Беркуту» були розстріляні активісти. Загиблих згодом назвали «Небесною сотнею».
  • 2014 – вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.

Іменини

День ангела святкують: Лев, Антон, Василь, Михайло, Микола, Агафон.

