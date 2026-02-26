Головна Країна Суспільство
26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 26 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

26 лютого в Україні вшановують пам'ять тих, хто чинить опір окупації. У світі відзначають Всесвітній день фісташок. За церковним календарем віряни згадують святого Порфирія, єпископа Газського, відомого своєю непохитною вірою та чудесами.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

Цього дня 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. 26 лютого 2020 року Президент Володимир Зеленський заявив про підписання указу про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим як щорічної пам'ятної дати.

25 лютого під будівлею кримської Верховної Ради відбувся проросійський мітинг. Учасники акції вигукували проросійські гасла та вимагали відокремлення від України шляхом проведення референдуму. Перед мітингувальниками виступив голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов, який оголосив про проведення 26 лютого позачергової сесії. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що на сесію може бути винесено питання про вихід Криму зі складу України.

Після цього, 26 лютого, під стінами Верховної Ради АРК паралельно відбулися дві акції: проукраїнський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу, котрий зібрав до 10 тисяч учасників, та проросійський чисельністю приблизно 700 осіб, ініціатором якого стала партія «Руська єдність».

Через незадовільні заходи безпеки, вжиті правоохоронцями, між проукраїнськими та проросійськими учасниками мітингів сталися сутички, у результаті чого загинули дві людини. Проросійський мітинг був відтіснений до внутрішнього двору кримської Верховної Ради, а призначена днем раніше сесія парламенту була скасована. На наступний день озброєні російські спецпризначенці захопили будівлю Верховної ради АРК.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день фісташок

26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Це всесвітнє свято, присвячене одному з найпопулярніших і найпоживніших горіхів. Фісташки часто називають «зеленим золотом». Цей день не лише вшановує смачний та корисний горіх, але й підкреслює його багату історію, культурне значення та користь для здоров’я.

Горіхи походять з Близького Сходу та Центральної Азії, де культивуються вже близько 2000 років. Їх цінували в стародавній Персії, ними обмінювалися як подарунками між царськими особами і навіть згадували в Біблії.

День термоса

26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

День термоса (Thermos Bottle Day), який відзначається щорічно 26 лютого, – це день, коли ми відзначаємо видатну інновацію термопляшки – продукту, який став незамінним у нашому повсякденному житті для збереження напоїв гарячими або холодними. Цей день заохочує нас оцінити зручність і технологічність термопляшок, які мають багату історію, що сягає початку 20-го століття.

Релігійні свята та їхня історія

День святого Порфирія, єпископа Газського

26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони фото 4

26 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Порфирія. Він народився в Солуні у IV столітті, проте більшу частину життя провів у пустелях Єгипту та Палестини. За свою відданість Богу та аскетичний спосіб життя він був висвячений на єпископа міста Гази.

Порфирій прославився як «потужний» борець із язичництвом. Завдяки його молитвам під час сильної посухи пішов дощ, що змусило багатьох місцевих жителів прийняти християнство. Він домігся від імператора закриття та руйнування язичницьких капищ, збудувавши на їхньому місці величні храми.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо до цього дня сніг уже розтанув – весна буде ранньою та теплою;
  • верба почала квітнути – пора готуватися до польових робіт;
  • голуби активно воркують – чекайте на швидке потепління;
  • сильний вітер цього дня обіцяє потужну негоду протягом наступного тижня.

Історичні події

  • 1616 – Галілео Галілей прийняв присуд інквізиції щодо повної відмови від теорії геліоцентризму, але нібито заявив: «Все ж таки вона обертається».
  • 1815 – засланий на Ельбу Наполеон втік з острова, щоб почати своє друге правління.
  • 1832 – реакція на Листопадове повстання: Микола I оголосив Королівство Польське нероздільною частиною Росії, скасовані елементи польської державності.
  • 1878 – у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком за підозрою в пропаганді соціалізму.
  • 1885 – закінчилась Берлінська конференція для обговорення розподілу Африки між європейськими державами.
  • 1886 – у Горлівці А. Міненков та О. Ауербах добули першу в Російській імперії ртуть.
  • 1895 – в Огайо (США) запатентували склодувну машину.
  • 1921 – засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут.
  • 1935 – Роберт Ватсон-Ватт продемонстрував британським ВПС технологію радара.
  • 1936 – спроба державного перевороту групою військових Імперської армії Японії.
  • 1939 – за винесеним вироком Воєнної колегії Верховного суду СРСР у Москві розстріляно перших осіб УСРР та КП(б)У – П. Постишева, С. Косіора та В. Чубара.
  • 1987 – англіканська церква дозволила жінкам бути священниками.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.
  • 2004 – Європейський парламент визнав сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду.
  • 2014 – День спротиву окупації Криму. Цього дня у Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Іменини

День ангела святкують: Порфирій, Севастіян, Сергій, Микола, Ганна.

Теги: календар традиції релігія свято свята

