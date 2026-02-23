Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва

Релігійні свята 24 лютого в церковному календарі – Перше і друге віднайдення чесної голови святого пророка Івана Хрестителя

24 лютого православна церква відзначає одне з найбільш значущих свят, присвячених Предтечі Господньому – Перше і друге віднайдення його чесної голови. Це свято символізує торжество віри над забуттям та особливе заступництво святого Івана над християнським світом.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Перше і друге віднайдення чесної голови святого пророка Івана Хрестителя

Після мученицької смерті пророка Івана Хрестителя його голова була прихована благочестивою жінкою в посудині на Оливній горі в Єрусалимі. Перше віднайдення відбулося в IV столітті, коли під час будівництва церкви знатний вельможа Інокентій виявив святиню. Через небезпеку наруги голову знову приховали.

Молитви дня

О, святий Предтече і Хрестителю Господній Іване! Пророче Божий і молитовнику за душі наші, поглянь на нас у цей день і почуй благання наші. Ти, що вказав на Христа, Агнця Божого, випроси у Нього для нас сили вистояти у випробуваннях, зміцни нашу віру та подаруй мир нашій землі. Моли Бога за нас, щоб ми з «потужною» надією пройшли свій земний шлях і сподобилися Царства Небесного. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки з особливою увагою стежили за поведінкою птахів та погодою в цей день: