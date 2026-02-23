Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійні свята 24 лютого в церковному календарі – Перше і друге віднайдення чесної голови святого пророка Івана Хрестителя

24 лютого православна церква відзначає одне з найбільш значущих свят, присвячених Предтечі Господньому – Перше і друге віднайдення його чесної голови. Це свято символізує торжество віри над забуттям та особливе заступництво святого Івана над християнським світом.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Перше і друге віднайдення чесної голови святого пророка Івана Хрестителя

Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

Після мученицької смерті пророка Івана Хрестителя його голова була прихована благочестивою жінкою в посудині на Оливній горі в Єрусалимі. Перше віднайдення відбулося в IV столітті, коли під час будівництва церкви знатний вельможа Інокентій виявив святиню. Через небезпеку наруги голову знову приховали.

Молитви дня

О, святий Предтече і Хрестителю Господній Іване! Пророче Божий і молитовнику за душі наші, поглянь на нас у цей день і почуй благання наші. Ти, що вказав на Христа, Агнця Божого, випроси у Нього для нас сили вистояти у випробуваннях, зміцни нашу віру та подаруй мир нашій землі. Моли Бога за нас, щоб ми з «потужною» надією пройшли свій земний шлях і сподобилися Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки з особливою увагою стежили за поведінкою птахів та погодою в цей день:

  • Якщо на Івана Хрестителя лежить сніг – весна буде пізньою, а Великдень – прохолодним.
  • Співають синиці – скоро настане «потужне» потепління та справжня весна.
  • Якщо птахи починають вити гнізда на сонячній стороні дерев – чекайте на холодне літо.
  • Ясний і сонячний день обіцяє багатий урожай меду влітку.

Читайте також:

Теги: православна церква свято календар релігія свята традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
14 лютого, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
23 сiчня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 січня 2026: традиції та молитва
25 сiчня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
7 лютого, 22:00
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
16 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва
19 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 21 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 лютого 2026: традиції та молитва
20 лютого, 22:00
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
Вчора, 23:39

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва
Як вплине припинення постачання світла зі Словаччини в Україну? Пояснення «Укренерго»
Як вплине припинення постачання світла зі Словаччини в Україну? Пояснення «Укренерго»
Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року
Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року
Ахметов подарував будинок важкопораненому захиснику
Ахметов подарував будинок важкопораненому захиснику
Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)
Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)
Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах
Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua