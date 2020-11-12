  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    12 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією - 12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    12 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією

    Почути рано вранці спів птахів – до холодів

    Сьогодні, 12 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією, Міжнародний день ергономіки та День якості.

    Яке сьогодні релігійне свято

    Цей день відзначений в народному календарі в пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри – мучениці Зиновії, що жили в третьому столітті. На Зиновія і Зіновію відзначали свято рибалок і мисливців. Мисливцям в цей день потрібно було зловити хоча б одного звіра, якого називали іменинним, інакше полювання протягом всього року могло бути невдалим.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
    • Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
    • Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.
    • Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.
    • Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
    • Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.
    • Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
    • Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.
    • Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.
    • Дівчина, яка в цей день покуштує заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не варто цього дня порушувати обіцянку;
    • Не слід на самоті гуляти в лісі, аби не заблукати нині;
    • Не можна сьогодні витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, а також кривдити звірів і птахів.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 12 листопада, іменини відзначають Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, а також Максим.

    свята традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies