13 квітня: яке сьогодні свято. традиції та заборони

Сьогодні, 13 квітня, Міжнародний день подяки рослинам і Всесвітній день рок-н-ролу. Віряни вшановують пам'ять святителя Іпатія

Подружжю краще не спати цього дня окремо – до розлучення

Сьогодні, 13 квітня, Міжнародний день подяки рослинам і Всесвітній день рок-н-ролу. Віряни вшановують пам'ять святителя Іпатія.

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Міжнародний день подяки рослинам (International Plant Appreciation Day)

Свято з'явилося ще на початку XXI століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини в цілому. Вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень.

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Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів. А без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Також рослини дарують естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. Давно було доведено, що кущі, дерева і квіти позитивно впливають на психологічне здоров'я людей.

День гри Скраббл (Ерудит в Україні)

Цю гру вигадав архітектор Альфред Баттс 1938 року. Він винайшов цілий ряд логічних ігор, тому саме на честь його дня народження святкується день гри Скраббл. Назва гри перекладається з англійської мови як «ритися у чомусь».

Це настільне змагання у складанні слів з літер, які надаються гравцеві. В Ерудит може грати від 2 до 4 людей протягом однієї години. Завдяки Скраббл можна підвищити рівень володіння мовою, покращити спостережливість.

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Всесвітній день рок-н-ролу

Хоча це і неофіційне свято, але воно поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. Рок-н-рол зародився у США в середині XX століття. Швидко ця музика розповсюдилася до інших країн. Для багатьох людей вона стала способом життя, самовираження та соціального протесту.

Витоки рок-н-ролу з'явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва. Пісні рабів карибського і африканського походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з'явився новий жанр музики.

Яке сьогодні церковне свято

13 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Іпатія. Він був єпископом міста Гангри і 325 року був присутнім на I Вселенському соборі, який проводився в Нікеї. Там була піддана анафемі єресь Арія. Роком пізніше, коли Іпатій повертався з Константинополя до Гангри, напали на нього єретики, сильно побили, обкололи мечами і кинули помирати в болото. Одна з жінок вдарила святителя каменем по голові, через що він помер.

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Вбивці вирішили сховати тіло єпископа, але його знайшов християнин, який повідомив про смерть святителя у місті. Прийшли звідти люди і забрали мощі для поховання. Після цього його мощі неодноразово показували дива зцілення.

Що не можна робити цього дня

Не можна нікому, крім матері, цілувати дитину, якщо вона молодша семи років, тому що ця людина може відняти у малюка здоров'я.

Подружжю краще не спати цього дня окремо — до розлучення.

Не варто вести порожні розмови чи звичайні балачки.

Народні прикмети і традиції на 13 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: клен чи береза дають багато соку — ще довго триватиме хороша погода;

цього дня немає вітру – на можливі заморозки; Будь ласка, читайте текст після реклами

синє небо і немає хмар – скоро почнуться сильні зливи;

мрячить дощ від самого ранку – буде дощове літо.

13 квітня жінки молилися святому Іпатію, щоб той допоміг їм у пологах чи після них. Також просили зміцнення сім'ї, здоров'я та щастя дітям. Селяни починали вже випалювати ліси для земляних робіт. Взагалі в цю дату особливу силу має полум'я, тому здавна до нього ставилися дуже серйозно. Намагалися «висвітлити» вогнем робочі інструменти або запалити свічку у кімнаті хворої людини.

Іменини

Інокентій, Веніамин, Акакій, Іпатій, Влас, Яків.