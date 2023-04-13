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13 квітня: яке сьогодні свято. традиції та заборони

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
13 квітня: яке сьогодні свято. традиції та заборони
Сьогодні, 13 квітня, Міжнародний день подяки рослинам і Всесвітній день рок-н-ролу. Віряни вшановують пам'ять святителя Іпатія
фото ілюстративне

Подружжю краще не спати цього дня окремо – до розлучення

Сьогодні, 13 квітня, Міжнародний день подяки рослинам і Всесвітній день рок-н-ролу. Віряни вшановують пам'ять святителя Іпатія.

Міжнародний день подяки рослинам (International Plant Appreciation Day)

Свято з'явилося ще на початку XXI століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини в цілому. Вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень.

Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів. А без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Також рослини дарують естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. Давно було доведено, що кущі, дерева і квіти позитивно впливають на психологічне здоров'я людей.

День гри Скраббл (Ерудит в Україні)

Цю гру вигадав архітектор Альфред Баттс 1938 року. Він винайшов цілий ряд логічних ігор, тому саме на честь його дня народження святкується день гри Скраббл. Назва гри перекладається з англійської мови як «ритися у чомусь».

Це настільне змагання у складанні слів з літер, які надаються гравцеві. В Ерудит може грати від 2 до 4 людей протягом однієї години. Завдяки Скраббл можна підвищити рівень володіння мовою, покращити спостережливість.

Всесвітній день рок-н-ролу

Хоча це і неофіційне свято, але воно поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. Рок-н-рол зародився у США в середині XX століття. Швидко ця музика розповсюдилася до інших країн. Для багатьох людей вона стала способом життя, самовираження та соціального протесту.

Витоки рок-н-ролу з'явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва. Пісні рабів карибського і африканського походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з'явився новий жанр музики.

Яке сьогодні церковне свято

13 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Іпатія. Він був єпископом міста Гангри і 325 року був присутнім на I Вселенському соборі, який проводився в Нікеї. Там була піддана анафемі єресь Арія. Роком пізніше, коли Іпатій повертався з Константинополя до Гангри, напали на нього єретики, сильно побили, обкололи мечами і кинули помирати в болото. Одна з жінок вдарила святителя каменем по голові, через що він помер.

 
Вбивці вирішили сховати тіло єпископа, але його знайшов християнин, який повідомив про смерть святителя у місті. Прийшли звідти люди і забрали мощі для поховання. Після цього його мощі неодноразово показували дива зцілення.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна нікому, крім матері, цілувати дитину, якщо вона молодша семи років, тому що ця людина може відняти у малюка здоров'я.

  • Подружжю краще не спати цього дня окремо — до розлучення.

  • Не варто вести порожні розмови чи звичайні балачки.

Народні прикмети і традиції на 13 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: клен чи береза дають багато соку — ще довго триватиме хороша погода;

  • цього дня немає вітру – на можливі заморозки;

  • синє небо і немає хмар – скоро почнуться сильні зливи;

  • мрячить дощ від самого ранку – буде дощове літо.

13 квітня жінки молилися святому Іпатію, щоб той допоміг їм у пологах чи після них. Також просили зміцнення сім'ї, здоров'я та щастя дітям. Селяни починали вже випалювати ліси для земляних робіт. Взагалі в цю дату особливу силу має полум'я, тому здавна до нього ставилися дуже серйозно. Намагалися «висвітлити» вогнем робочі інструменти або запалити свічку у кімнаті хворої людини.

Іменини

Інокентій, Веніамин, Акакій, Іпатій, Влас, Яків.

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Теги: свята традиції

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