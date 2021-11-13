13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете, тож виспіться гарненько

Сьогодні, у суботу, 13 листопада, відзначають:

Всесвітній день доброти

Міжнародний день незрячих

Цього дня в 1745 році народився педагог та засновник першої школи для сліпих Валентин Гаюї. Заклади запрацювали в Петербурзі та Парижі.

Відзначати свято почали за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я. Таким чином, кожного року вони намагаються привернути увагу до людей, які втратили зір. Гаюї започаткував методику навчання з придуманим шрифтом.

Яке сьогодні релігійне свято

В Україні 13 листопада вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона, які жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті. Відомо, що всередині печер вони провели 30 років і займалися випіканням просфорів. Преподобний Спиридон опинився в монастирі, будучи в зрілому віці, при ігумені Пімені.

Народні прикмети на 13 листопада

Яка погода в листопаді, така і в квітні.

Бурхливий листопад – на сувору зиму.

Після листопадових заморозків грудневий мороз.

Щоб привернути сьогодні до себе удачу, потрібно погодувати птахів.

Снігур 13 листопада співати почав – невдовзі почнеться зима.

Сонячна і ясна погода – буде поривчастий і сильний вітер в найближчі дні.

Голосно цвірінькають горобці – чекай теплої погоди, і навпаки.

Якщо з’їсти страву з курятини в цей день – будете щасливими.

Чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.

Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.

Також у цей день є певні правила поведінки на природі: не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.

Хто святкує день ангела

У суботу, 13 листопада, іменини відзначають Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.