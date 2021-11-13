  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    13 листопада &ndash; Міжнародний день незрячих - 13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    13 листопада – Міжнародний день незрячих
    Фото з відкритих джерел

    Чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете, тож виспіться гарненько

    Сьогодні, у суботу, 13 листопада, відзначають:

    • Всесвітній день доброти

    • Міжнародний день незрячих

    Цього дня в 1745 році народився педагог та засновник першої школи для сліпих Валентин Гаюї. Заклади запрацювали в Петербурзі та Парижі.

    Відзначати свято почали за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я. Таким чином, кожного року вони намагаються привернути увагу до людей, які втратили зір. Гаюї започаткував методику навчання з придуманим шрифтом.

    Яке сьогодні релігійне свято

    1b1445d0ebe1bff83027e464ca731cd0

    В Україні 13 листопада вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона, які жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті. Відомо, що всередині печер вони провели 30 років і займалися випіканням просфорів. Преподобний Спиридон опинився в монастирі, будучи в зрілому віці, при ігумені Пімені.

    Народні прикмети на 13 листопада

    • Яка погода в листопаді, така і в квітні.
    • Бурхливий листопад – на сувору зиму.
    • Після листопадових заморозків грудневий мороз.
    • Щоб привернути сьогодні до себе удачу, потрібно погодувати птахів.
    • Снігур 13 листопада співати почав – невдовзі почнеться зима.
    • Сонячна і ясна погода – буде поривчастий і сильний вітер в найближчі дні.
    • Голосно цвірінькають горобці – чекай теплої погоди, і навпаки.
    • Якщо з’їсти страву з курятини в цей день – будете щасливими.
    • Чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете.

    Що не можна робити в цей день

    • Сьогодні не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.
    • Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.
    • Також у цей день є певні правила поведінки на природі: не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 13 листопада, іменини відзначають Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.

    Теги: свята навчання традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони