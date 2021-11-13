13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете, тож виспіться гарненько
Сьогодні, у суботу, 13 листопада, відзначають:
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Всесвітній день доброти
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Міжнародний день незрячих
Цього дня в 1745 році народився педагог та засновник першої школи для сліпих Валентин Гаюї. Заклади запрацювали в Петербурзі та Парижі.
Відзначати свято почали за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я. Таким чином, кожного року вони намагаються привернути увагу до людей, які втратили зір. Гаюї започаткував методику навчання з придуманим шрифтом.
Яке сьогодні релігійне свято
В Україні 13 листопада вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона, які жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті. Відомо, що всередині печер вони провели 30 років і займалися випіканням просфорів. Преподобний Спиридон опинився в монастирі, будучи в зрілому віці, при ігумені Пімені.
Народні прикмети на 13 листопада
- Яка погода в листопаді, така і в квітні.
- Бурхливий листопад – на сувору зиму.
- Після листопадових заморозків грудневий мороз.
- Щоб привернути сьогодні до себе удачу, потрібно погодувати птахів.
- Снігур 13 листопада співати почав – невдовзі почнеться зима.
- Сонячна і ясна погода – буде поривчастий і сильний вітер в найближчі дні.
- Голосно цвірінькають горобці – чекай теплої погоди, і навпаки.
- Якщо з’їсти страву з курятини в цей день – будете щасливими.
- Чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете.
Що не можна робити в цей день
- Сьогодні не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.
- Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.
- Також у цей день є певні правила поведінки на природі: не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.
Хто святкує день ангела
У суботу, 13 листопада, іменини відзначають Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.