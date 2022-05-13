13 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Нині не можна згадувати погані події, інакше вони повернуться у ваше життя

Сьогодні, у п’ятницю, 13 травня, триває 79 день повномасштабної війни з Росією.

Також цього дня відзначається:

Всесвітній день кульбаби

Одним із символів квітучої весни є веселі жовті кульбабки. Ці квіти розсипаються по траві, немов яскраві іскри розплавленого сонця, покривають золотистим килимом галявини і наповнюють серце тихою, спокійною радістю. Вони настільки чудові, що люди присвятили їм свято – Всесвітній День кульбаби або World Dandelion Day, який відзначають 13 травня.

До речі, на латині кульбаба називається Taraxacum. Вчені припускають, що цей термін походить від грецьких слів «заспокоювати», «лікувати хворобу очей» або «дикий латук». На Русі наші предки називали цю рослину одуваном, пустодуєм, вітродуйкою, повітряною квіткою, а за раннє цвітіння і лікувальні властивості – бабусиною травою, березневим кущем і еліксиром життя. Ось така цікава штука виходить: квіточка одна, а назв у неї безліч!

Всесвітній день техніки для майбутнього

Яке релігійне свято

Народне свято Яків Теплий святкується 13 травня 2021 року (за старим стилем – 30 квітня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті апостола Якова Зеведєєва, брата апостола Іоанна Богослова. Свято люди назвали «Теплим» за те, що в цей час після тривалих холодів приходило тепло.

Історія

Святий Яків із братом були рибалками. Ісус закликав їх проповідувати Євангеліє. Після того, як Святий Дух зійшов на апостолів в Єрусалимі, Яків подався нести слово Боже по світу.

Після повернення в Єрусалим він протистояв фарисеям і продовжував нести вчення про Христа як Месію і Спасителя світу. Щоб довести помилковість його вчення, іудеї найняли філософа Гермогена. Після довгих дискусій з Яковом, в яких також брав участь учень філософа, обидва вони увірували в Господа, спалили книги і прийняли Хрещення.

Імовірно в 42-44 рр. на Якова, як розповсюджувача помилкового вчення і смути, донесли цареві Іроду Агріппу. Той наказав стратити святого. Апостол дізнався про вирок, але мужньо продовжував відкрито проповідувати. Один з донощиків розкаявся і прилюдно визнав себе християнином. Його стратили разом із апостолом Яковом.

Традиції та обряди

За старим стилем Яків Теплий – останній день квітня. Він закриває весільну пору. До цього терміну закінчувалися запаси продуктів. Тому накрити багатий стіл було проблематично. Другою причиною були польові роботи. Також у народі вірили, що якщо в травні женитися, то все життя доведеться мучитися.

В цей народне свято прийнято перед далекою дорогою обтертися або викупатися у воді розтопленого березневого снігу. Збереглося повір'я, що вона здатна вберегти від хвороб, які з цього терміну гуляють по землі. Згідно з легендою, взимку простудні захворювання тримають під замком в снігових горах. Після того як сонце розтопить сніги, хвороби вириваються на свободу і чіпляються до людей.

Що не можна робити сьогодні

Одружуватися і свататися протягом місяця, інакше закохані «все життя маятимуться».

Згадувати погані події, інакше вони повернуться у ваше життя.

Лінуватися і спізнюватися.

Святкувати річницю весілля.

Заплітати коси, інакше вплетете в свою долю хвороби і збитки.

Робити ремонт, в цей день він може привести до виробничих травм.

Вирушати в далеку подорож – в дорозі можна захворіти.

Народні прикмети

Тиха тепла зоряна ніч – до врожайного літа.

Яка погода зранку, таким і літо буде.

Теплий вечір і південний вітер віщують багатий Хлібород.

Якщо вдень йде дощ, але день теплий – вродить зерно.

Ясний чистий небосхил на сході – літо буде теплим.

Якщо зірки ховаються – скоро почнеться дощ.

Дощ на Якова Теплого передрікає багато весіль по осені.

По небу пливуть хмари, але кульбаба не закрила квітки – опадів чекати не варто. Про те ж говорять бджоли, які не ховаються в вулики, навіть якщо чути грім.

Іменини

13 травня іменини відзначають Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.