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США вдарили новими санкціями по Росії та Ірану

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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США вдарили новими санкціями по Росії та Ірану
США відреагували на передачу Іраном Росії балістичних ракет
фото з відкритих джерел

Санкції вводяться «у відповідь на триваючу військову підтримку, яку Іран надає Росії»

Міністерство фінансів США сьогодні, 10 вересня оголосило про введення нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб з Ірану та Росії. Про це повідомляє міністерство фінансів США. 

У заяві міністерства йдеться, що санкції вводяться «у відповідь на триваючу військову підтримку, яку Іран надає Росії».  Мінфін США вніс до санкційного списку суб'єктів, які сприяють передачі Іраном летальної допомоги Росії.

До «чорного» списку потрапили 10 фізичних та шість юридичних осіб з Ірану та Росії. Серед них Iran Air, Sea River Service. Також під санкції потрапили 9 суховантажів, які, за словами американської влади, використовувалися для постачання «компонентів зброї та систем озброєння».

Санкції введені також проти Ебрагіма Бахрамі, який представляє іранську організацію Shahid Kharrazi Industries та займався в Ірані зв’язком з російським урядом, відповідав за навчання російського військового персоналу в Ірані.

До «чорного списку» внесений командувач Космічного командування іранських ВПС Алі Джафарабаді, який керував запусками ракет всупереч міжнародним заборонам упродовж останніх років.

Також США наклали додаткові обмеження на флагманську авіакомпанію Ірану Iran Air, аби обмежити її можливості діяти за кордоном.

«Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і Сполучені Штати, разом з нашими партнерами, продовжуватимуть підтримувати Україну», – пояснив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Ще уряд США ввів санкції проти чотирьох суден російського «ТрансМорФлоту» й іранських транспортних і інжинірингових компаній Azadegan та Amad Behineh Saz Engineering Company, а також їхнього керівництва.

Крім того, обмеження запроваджені проти іранського конструкторського бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) та його очільників.

Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти Повітряно-космічних сил Росії. 

Як повідомлялося, на цьому тижня до Києва із робочим візитом прибудуть міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен. За словами Блінкена, одна з цілей поїздки – почути від керівництва України про їхні потреби на даний момент та цілі.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

Теги: Ентоні Блінкен озброєння Сенат США президент санкції міністр США

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