Головна Світ Політика
search button user button menu button

Які обʼєкти в РФ стануть потенційними цілями у разі зняття обмежень від США – The Telegraph

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Які обʼєкти в РФ стануть потенційними цілями у разі зняття обмежень від США – The Telegraph
Аналітики попереджають, що надання Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow та ATACMS не буде панацеєю
фото: lockheedmartin.com

Інститут вивчення війни визначив щонайменше 225 потенційних цілей, які Україна може вразити після скасування обмежень

Україна очікує на дозвіл західних партнерів – США та Великої Британії – на застосування переданого далекобійного озброєння для ударів по легітимних цілях на території РФ. Під ракетним ударом можуть опинитися такі обʼєкти, як авіабаза на околиці Липецька, де тренуються російські пілоти. Про це повідомляє The Telegraph.

Ймовірно, РФ уже почала евакуацію училища, особливо після того, як у серпні склади на авіабазі були вражені безпілотними літальними апаратами, зазначають експерти.

Видання наголошує, що надання Києву «зеленого світла» для ракетних ударів далекого радіусу дії, без сумніву, вплине на хід війни. Інститут вивчення війни визначив щонайменше 225 потенційних цілей, які Україна може вразити негайно. Це військові аеродроми, тренувальні бази, логістичні центри та виробничі об'єкти, які відіграють важливу роль у підтримці російської військової машини.

Однак аналітики попереджають, що надання Україні дозволу на використання  ракет Storm Shadow та ATACMS не буде панацеєю.

«Ми не повинні переоцінювати те, що це дасть. Я боюся, що деякі з цих розмов про переломний момент і подібні коментарі просто перебільшують можливості Storm Shadow», – наголосив директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил Метью Савілл.

Які обʼєкти в РФ стануть потенційними цілями у разі зняття обмежень від США – The Telegraph фото 1
фото: Deepstatemap

Існують також сумніви щодо того, скільки ракет Storm Shadow залишилося в арсеналі України, так як Велика Британія більше не виробляє цю зброю у великих кількостях.

«Друге питання – це дальність, на якій можуть працювати ракети Storm Shadow і ATACMS. Хоча обидві ракети здатні вражати цілі на відстані майже 200 миль (біля 320 км), представники американської розвідки вважають, що Росія вивела за межі досяжності до 90% своїх літаків. Однак чим далі російські літаки від лінії фронту, тим менше вильотів вони можуть здійснювати – непряма вигода від того, що західні ракети покривають велику територію», – йдеться у матеріалі.

Ввечері 11 вересня стало відомо, що Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії. Про це повідомляєбританське видання The Guardian, посилаючись на джерела в уряді Великої Британії.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Ламмі, які прибули з візитом до України. 

Президент поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони. Окремо він наголосив на тому, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами.

До слова, як повідомляє Bloomberg, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.

Читайте також:

Теги: росія машини військові Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент озброєння Ентоні Блінкен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу «Ахмат»
Матері окупантів, які потрапили у полон на Курщині, звернулись до Путіна
15 серпня, 14:43
Безпілотники намагалися атакувати 450-метровий міст через річку Десна
У Брянській області РФ безпілотники атакували залізничний міст
19 серпня, 12:08
19 липня – День пасічника
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 серпня, 00:15
Павло Якімчук розповідав, що останнім часом робить зауваження водіям на дорогах, які займають місця для осіб з інвалідністю
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
21 серпня, 16:12
Місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами
СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
22 серпня, 12:36
У Росії дрони атакували склад з боєприсами
Атака дронів на Воронезьку область та вибухи в Курську: головне за ніч
24 серпня, 07:50
Першою у суді слово матиме Україна
У Гаазі розпочнуться слухання щодо порушення РФ морської конвенції ООН
29 серпня, 02:18
Нідерланди не забороняють Україні використання F-16 у Росії
Європейська країна не стала забороняти Україні застосовувати F-16 у боротьбі з Росією
29 серпня, 13:36
Синюк вдруге здобув нагороду Паралімпійських ігор
Паралімпіада-2024: Україна здобула срібну медаль у веслуванні
7 вересня, 14:12

Політика

БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
Які обʼєкти в РФ стануть потенційними цілями у разі зняття обмежень від США – The Telegraph
Які обʼєкти в РФ стануть потенційними цілями у разі зняття обмежень від США – The Telegraph
Велика Британія дозволила бити ракетами Storm Shadow по РФ? The Guardian наводить деталі
Велика Британія дозволила бити ракетами Storm Shadow по РФ? The Guardian наводить деталі
Cуд у Москві заочно виніс вирок російському опозиціонеру Іллі Пономарьову
Cуд у Москві заочно виніс вирок російському опозиціонеру Іллі Пономарьову
США поставили Зеленському умову перед тим, як надати далекобійні ракети – Bloomberg
США поставили Зеленському умову перед тим, як надати далекобійні ракети – Bloomberg
Поляки продовжили дію буферної зони на кордоні з Білоруссю
Поляки продовжили дію буферної зони на кордоні з Білоруссю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
44K
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
29K
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Скільки отримують чиновники? Керівниця Нацагентства з держслужби розповіла, як працює нова система оплати праці
7297
Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Вчора, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Вчора, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua