Які обʼєкти в РФ стануть потенційними цілями у разі зняття обмежень від США – The Telegraph

Аналітики попереджають, що надання Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow та ATACMS не буде панацеєю

Інститут вивчення війни визначив щонайменше 225 потенційних цілей, які Україна може вразити після скасування обмежень

Україна очікує на дозвіл західних партнерів – США та Великої Британії – на застосування переданого далекобійного озброєння для ударів по легітимних цілях на території РФ. Під ракетним ударом можуть опинитися такі обʼєкти, як авіабаза на околиці Липецька, де тренуються російські пілоти. Про це повідомляє The Telegraph.

Ймовірно, РФ уже почала евакуацію училища, особливо після того, як у серпні склади на авіабазі були вражені безпілотними літальними апаратами, зазначають експерти.

Видання наголошує, що надання Києву «зеленого світла» для ракетних ударів далекого радіусу дії, без сумніву, вплине на хід війни. Інститут вивчення війни визначив щонайменше 225 потенційних цілей, які Україна може вразити негайно. Це військові аеродроми, тренувальні бази, логістичні центри та виробничі об'єкти, які відіграють важливу роль у підтримці російської військової машини.

Однак аналітики попереджають, що надання Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow та ATACMS не буде панацеєю.

«Ми не повинні переоцінювати те, що це дасть. Я боюся, що деякі з цих розмов про переломний момент і подібні коментарі просто перебільшують можливості Storm Shadow», – наголосив директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил Метью Савілл.

фото: Deepstatemap

Існують також сумніви щодо того, скільки ракет Storm Shadow залишилося в арсеналі України, так як Велика Британія більше не виробляє цю зброю у великих кількостях.

«Друге питання – це дальність, на якій можуть працювати ракети Storm Shadow і ATACMS. Хоча обидві ракети здатні вражати цілі на відстані майже 200 миль (біля 320 км), представники американської розвідки вважають, що Росія вивела за межі досяжності до 90% своїх літаків. Однак чим далі російські літаки від лінії фронту, тим менше вильотів вони можуть здійснювати – непряма вигода від того, що західні ракети покривають велику територію», – йдеться у матеріалі.

Ввечері 11 вересня стало відомо, що Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії. Про це повідомляєбританське видання The Guardian, посилаючись на джерела в уряді Великої Британії.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Ламмі, які прибули з візитом до України.

Президент поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони. Окремо він наголосив на тому, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами.

До слова, як повідомляє Bloomberg, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.