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14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 березня у світі відзначають день числа «Пі»
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто планувати майбутнє – не збудеться 

14 березня в народному календарі відзначають день Преподобної Євдокії, а в світі – Міжнародний день числа «Пі».

День Преподобної Євдокії 

14 березня православна церква відзначає свято Преподобної Євдокії або просто Явдохи. Свята прославилась як мучениця та праведна християнка. Вона також мала дар воскрешати мертвих, через що тяжко постраждала.

За церковними переказами, у молоді роки Євдокія вела порочний спосіб життя, поки одного разу не зустріла чоловіка, що читав Святе Письмо. Слова божі так вразили жінку, що вона відмовилася від хибного шляху та згодом прийняла християнство. За це Господь наділив її чудесним даром. Однак, під час гонінь на християн жінку схопили та стратили.

Міжнародний день числа «Пі»

Уперше День числа «Пі» відзначили в 1988 році в науково-популярному музеї Експлораторіум в Сан-Франциско. Придумав це свято роком раніше фізик з Ларрі Шоу.

Дату 14 березня він вибрав не випадково, адже у загальновідомому числі «Пі» цифри вказують на 3 (третій місяць в році), і 14 число березня. Фізик зробив все можливе, щоб святкові події в честь цього числа були настільки ж яскравими і значущими, як і інші свята.

Насамперед свято придумане для того, щоб проінформувати громадськість про історичні факти даного вимірювання та внести конкретику в знання всього світу про число «Пі».

Також День числа «Пі» відзначають для залучення уваги громадськості до важливості питання про математичному навчанні, хоча б на елементарному побутовому рівні, і використання математичних знань у повсякденному житті.

Прикмети та традиції 14 березня:

В народі свято називають Авдотья Веснівка або просто Явдохи. У цей день наші предки зустрічали весну, виходячи до сходу сонця на горби або ставши на воротах, а також вилазили на дерева і закликали її.

  • Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим,
  • Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни,
  • Туман вдосвіта – буде гарний врожай хліба,
  • Сонячна і тепла погода віщує гарну весну,
  • Яка погода на Євдокію, така і влітку буде,
  • Похмура погода прогнозує холодний і голодний рік, а сонячна – урожайний.

Що не можна робити сьогодні: 

  • Не лайтесь і не конфліктуйте з рідними,
  • Не відмовляйте у допомозі,
  • Не брешіть людям – інакше ваш обман швидко розкриють,
  • У цей день не варто будувати плани на майбутнє, бо вони не здійсняться.

Іменини: 

У вівторок, 14 березня, День ангела святкують: Євдокія, Антоніна, Антон, Нестор, Олександр, Ганна, Ольга.

Теги: свята традиції свято

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