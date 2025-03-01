Державні і міжнародні свята та пам’ятні дати в березні 2025 року
Календар робочих, вихідних та святкових днів за березень
У березні українці відзначають важливі державні та міжнародні свята, зокрема, День українського добровольця, День Національної гвардії України. Також з березня віряни розпочинають Великий піст та відзначають свято Благовіщення.
Робочі, святкові та вихідні дні у березні 2025 року
У березні 2025 року буде такий розподіл робочих та вихідних днів:
- 20 робочих днів (понеділок-п'ятниця): 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31 березня.
- 10 вихідних днів (суботи та неділі): 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 березня.
Тобто цього місяця українці матимуть 21 робочий день та 10 вихідних. Також варто зазначити, що допоки в Україні діє період воєнного стану, додаткових вихідних не передбачено, відповідно до закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Важливі дати у березні 2025 року: свята та памʼятні дні
На березень припадають такі державні та міжнародні свята:
1 березня – Перший день весни, Всесвітній день імунітету; Міжнародний день цивільної оборони.
2 березня – Прощена неділя (останній день Масляної).
3 березня – Всесвітній день дикої природи; Всесвітній день письменника; Початок Великого Посту.
6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.
8 березня – Міжнародний жіночий день, День землевпорядника України.
9 березня – День народження Тараса Шевченка.
10 березня – День державного гімну.
14 березня – День українського добровольця.
15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів.
16 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.
17 березня – День святого Патріка.
20 березня – Всесвітній день Землі; День щастя; День весняного рівнодення.
21 березня – Всесвітній день поезії; Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації; Всесвітній день людей із синдромом Дауна.
22 березня – Всесвітній день водних ресурсів; День таксиста
23 березня – Всесвітній день метеоролога,
24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом.
25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії, День служби безпеки України.
26 березня – День Національної гвардії України.
27 березня – Міжнародний день театру; День нефролога.
29 березня – Година Землі.
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