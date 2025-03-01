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Державні і міжнародні свята та пам’ятні дати в березні 2025 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Державні і міжнародні свята та пам’ятні дати в березні 2025 року
Міжнародний жіночий день – один із найбільш визначних свят березня
фото: freepik.com

Календар робочих, вихідних та святкових днів за березень

У березні українці відзначають важливі державні та міжнародні свята, зокрема, День українського добровольця, День Національної гвардії України. Також з березня віряни розпочинають Великий піст та відзначають свято Благовіщення.  

Робочі, святкові та вихідні дні у березні 2025 року

У березні 2025 року буде такий розподіл робочих та вихідних днів: 

  • 20 робочих днів (понеділок-п'ятниця): 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31 березня. 
  • 10 вихідних днів (суботи та неділі): 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 березня. 

Тобто цього місяця українці матимуть 21 робочий день та 10 вихідних. Також варто зазначити, що допоки в Україні діє період воєнного стану, додаткових вихідних не передбачено, відповідно до закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». 

Важливі дати у березні 2025 року: свята та памʼятні дні

Міжнародні й державні свята у березні 2025 року
Міжнародні й державні свята у березні 2025 року
інфографіка: glavcom.ua 

На березень припадають такі державні та міжнародні свята:

1 березня – Перший день весни, Всесвітній день імунітету; Міжнародний день цивільної оборони.

2 березня – Прощена неділя (останній день Масляної). 

3 березня – Всесвітній день дикої природи; Всесвітній день письменника; Початок Великого Посту.

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.

8 березня – Міжнародний жіночий день, День землевпорядника України.

9 березня – День народження Тараса Шевченка.

10 березня – День державного гімну.

14 березня – День українського добровольця.

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів.

16 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.

17 березня – День святого Патріка.

20 березня – Всесвітній день Землі; День щастя; День весняного рівнодення.

21 березня – Всесвітній день поезії; Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації; Всесвітній день людей із синдромом Дауна.

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів; День таксиста

23 березня – Всесвітній день метеоролога, 

24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії, День служби безпеки України.

26 березня – День Національної гвардії України.

27 березня – Міжнародний день театру; День нефролога.

29 березня – Година Землі.

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Теги: календар соціум свято українці свята вихідні 8 березня

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