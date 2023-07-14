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14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня віряни вшановують пам’ять Кузьми та Дем’яна
фото з відкритих джерел

Сьогодні забороняється сваритися та заздрити

У п’ятницю 14 липня світ відзначає Міжнародний день небінарних людей, День обізнаності про акул та Всесвітній день шашлику. Православні віряни вшановують пам’ять святих безсрібників і чудотворців Даміана і Косми (Дем’яна і Кузьми).

Яке церковне свято

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Сьогодні святкується день Дем’яна та Кузьми. У народі ця дата отримала такі назви: Кузьма і Дем'ян, день Кузьми і Дем'яна, літні Кузьминки, бабине (дівоче, куряче) свято.

У цей період люди продовжували працювати на полі і в городі. Також 14 липня люди збирали рослини, якими можна було фарбувати тканину. Ще в цей час збирали малину, перші овочі і агрус. Спостерігалося пізнє цвітіння звіробою. Також в середині літа, варили варення з агрусу.

У народі 14 липня було пов’язано з посиденьками. Зазвичай столи накривалися вскладчину, у будинках збиралися гості, які співали пісні і веселилися. Вдень на Дем’яна та Кузьми збирали малину і перші овочі, проводили прополку грядок.

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Традиції

На Кузьму і Дем’яна збирали ягоди – малину і агрус, із яких варили варення та робили компоти. До речі, малинове варення, зварене в цей день, виходить особливо смачним. Агрус використовували і при приготуванні других страв: з ним, наприклад, тушкували курчат.

В цей день селяни прополювали городи, щоб уникнути появи бур’янів. Також був період сінокосу, тому люди не сиділи вдома, а працювали в полях. Прийнято було 14 липня збирати рослини, які підходять для фарбування тканин.

Вважалося, що в цей день самі святі покровителі спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі коси і граблі.

Попри спекотні жнива, жінки в цей день встигали не тільки попрацювати, але і відзначити своє свято – Літні Кузьминки. Жінки і дівчата збиралися на бенкети, варили збірну кашу (в котел потрапляло все, що кожен приніс: хто крупу, хто борошно, хто молоко, яйця), пили пиво. Застілля супроводжувалося піснями, обміном корисними порадами і розмовами.

Що не можна робити

  • Сон із 13 на 14 липня віщий. Він дуже скоро виповниться, але про те, що вам приснилося нікому не можна розповідати. Сновидіння, побачене вдень 14 липня, здійснитися тоді, коли ви про нього забудете.
  • Сьогодні не можна сваритися та виясняти стосунки. Намагайтеся не реагувати на негативні провокації.
  • Також у цей день не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки. Відкладіть придбання дорогих речей на потім – добре обдумайте, чи вам дійсно це потрібно.
  • У цю дату православна церква забороняє сваритися та заздрити - привернете до себе нещастя.
  • Не варто й даремно витрачати гроші, інакше самі потребуватимете фінансів.
  • Тяжка праця і для жінок, і для чоловіків – головна заборона 14 липня.

Народні прикмети

  • Якщо в цей день прополоти город, то бур’янів не буде
  • Чути співи солов’я після Петрового дня (12 липня) – значить, зима настане лише через 30-40 хвилин після свята Покрови, а весь час до того буде досить тепло
  • Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза
  • Кузьма-Дем’ян ні світ ні зоря встають, баб на покіс ведуть
  • Кузьма і Дем’ян прийшли, на косовицю пішли
  • У день Кузьми і Дем’яна косити не рано.

Пам’ятні дати 14 липня

  • 1021 рік – митрополит київський Іоанн І урочисто відкрив і прославив мощі святих князів Бориса та Гліба і встановив день вшанування їх пам'яті;
  • 1099 рік – учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим і вирізали майже всіх мусульман і євреїв (майже 40 тисяч осіб), спалили мечеті та синагоги;
  • 1789 рік – повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію;
  • 1894 рік – у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова);
  • 1933 рік – вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая;
  • 1945 рік – новий уряд Королівства Італія задекларував стан війни з Японською імперією;
  • 1969 рік – розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;
  • 2000 рік – Георгій Ґонґадзе офіційно звернувся до генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб;
  • 2022 рік – відбувся масований ракетний удар по Україні, зокрема по Вінниці.

Іменини

День ангела імені сьогодні відзначають Ангелина, Дем'ян, Кузьма, Петро та Камелія.

Теги: православна церква свята традиції

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