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14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
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14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 серпня – Всесвітній день ящірки
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто готувати страви з тіста

14 серпня відзначається Всесвітній день каліграфії, Всесвітній день ящірки, День зведення татуювання. У церковному календарі – перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського.

Всесвітній день каліграфії

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день присвячений мистецтву красивого письма та його історії, яка налічує тисячоліття. Каліграфія, що походить від грецьких слів kalós (красиво) та grafí (писати), поєднує у собі письмо та образотворче мистецтво. Вона має різні стилі та традиції, які розвивалися у різних культурах, таких як західноєвропейська, азійська, китайська, японська та ісламська каліграфія.

Каліграфія – це мистецтво у письмовій формі. Сьогодні вона використовується у багатьох дизайнерських концепціях для реклами та просування, у тому числі завдяки передовим сучасним технологіям.

Всесвітній день ящірки

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято відзначається у всьому світі щорічно 14 серпня. Як виникла ідея святкувати цей день – невідомо. Подейкують, що ініціатором заснування свята була група любителів дикої природи, вчених та герпетологів, які прагнули змінити погану думку суспільства про ящірок.

Ящірки – одна з найбільших за чисельністю груп наземних хребетних. На сьогодні відомо понад шість тисяч видів цих плазунів, майже всі ведуть наземний спосіб життя, деякі мешкають в землі, на деревах, скелях, поруч з лінією прибою (морські ігуани). Ящірки відрізняються різноманітними розмірами, формами, кольорами. Серед них є такі велетні, як комодські варани, довжина яких сягає 3 метрів, а маса – 135 кг. Є і «карликові» види, які можна помістити на нігті великого пальця руки, наприклад, круглопалий гекон довжиною 1,6 см та масою 0,2 г.

День зведення татуювання

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Нерідко татуювання сприймається як постійний знак, символ якоїсь події чи моменту, яку людина хоче запам'ятати назавжди. Але з часом смаки змінюються і те, що раніше здавалося хорошою ідеєю, може стати джерелом жалю. Саме цей день присвятили таким людям, які бажають попрощатися зі своїм татуюванням.

Цей день був заснований компанією Astanza Laser, провідним інноватором у галузі лазерного видалення татуювань. День був заснований з метою підвищення обізнаності про можливості та переваги безпечного видалення татуювань за допомогою лазера.

Яке сьогодні релігійне свято

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

14 серпня у церковному календарі – перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. Відбулося 27 серпня 1091 року, через 17 років після його смерті. Теодосій Печерський був одним із засновників Києво-Печерського монастиря і вважається батьком чернецтва Київської Русі.

Рішення про перенесення мощей було ухвалено на раді братії монастиря під керівництвом ігумена Івана. Мощі були знайдені преподобним Нестором Літописцем, який описав цей процес у своїх творах. Під час перенесення мощей відбувалися численні чудеса, зокрема, над печерою, де були знайдені мощі, з’явилися три вогненні стовпи. Мощі святого Теодосія були перенесені до Успенського собору Києво-Печерської лаври, де вони зберігаються до сьогодні.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна вживати спиртне.
  • Не варто готувати страви з тіста.
  • Не слід лаятися, кричати.
  • Незаміжнім дівчатам не можна ходити в старому одязі.

Народні прикмети

  • Сильний вітер – до холодного і дощового вересня.
  • Якщо журавлі на південь відлітають, то швидко прийдуть морози.
  • Ранкова зоря червоного кольору – буде вітер.

Пам’ятні події 14 серпня

  • 1385 – укладено Кревську унію – угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським, яка передбачала об'єднання цих країн в єдину державу.
  • 1457 – надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа).
  • 1687 – козацькі полки і московське військо повернулися з невдалого Кримського походу.
  • 1880 – закінчено спорудження знаменитого собору в Кельні (будову розпочато 1248 року).
  • 1916 – в ході Першої світової війни почалися бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ.
  • 1919 – частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, женучи перед собою Таращанську бригаду червоних Василя Боженка, здобули Старокостянтинів.
  • 1947 – Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі. Пакистан святкує цю подію 14 серпня, Індія – 15 серпня.
  • 1971 – проголошено незалежність Бахрейну.
  • 1980 – на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського.
  • 1992 – розпочався грузино-абхазький конфлікт.
  • 2013 – сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір, Єва, Євдокія.

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Теги: свято свята традиції Україна церква

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