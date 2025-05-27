День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
Сили спеціальних операцій вважаються військовою елітою держави
Сьогодні, 27 травня, в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один з наймолодших родів сил у складі ЗСУ, бійці якого нерідко виконують найскладніші й найнебезпечніші завдання.
«Главком» розказує про історію започаткування свята та підготував добірку найкращих привітань у віршах, прозі та листівках.
Зміст
Історія свята
Ще у 2007 році Управління Сил спеціальних операцій було створено як структурний підрозділ Генерального штабу Збройних сил України. У такому форматі управління існувало до 2012 року.
Указ про відзначення 29 липня як Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ в липні 2016 року підписав тодішній президент України Петро Порошенко. У ньому зазначено, що це свято встановлено «з метою подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль ССО ЗСУ у забезпеченні обороноздатності держави».
Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 346/2025 установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Так, указ від 26 липня 2016 року № 311/2016 «Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України» втратив чинність. Рішення було прийнято у звʼязку з «метою започаткування нових військових традицій».
«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День Сил спеціальних операцій ЗСУ, який відзначати щороку 27 травня», – зазначено в документі.
Сьогодні Сили спеціальних операцій вважаються однією з найсучасніших складових ЗСУ та військовою елітою держави. Специфіка діяльності Сил спеціальних операцій робить їхні місії одними з найбільш утаємничених: часто про них стає відомо або лише в загальних рисах, або після значного проміжку часу.
Привітання з Днем Сил спеціальних операцій у прозі
Бажаю козацької мужності, могутньої сили волі та віри у власні сили. Ви найкращі. Дякую вам за захист України!
***
У День ССО ЗСУ від щирого серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій!
***
З Днем ССО вітаю тебе! Кар’єрного зростання, чудової форми, сил, терпіння і незламної віри! Нехай все буде ідеально, нехай вдома завжди чекають особливі люди!
***
Прийми мої вітання і побажання успіхів у твоїй непростій і небезпечній роботі. Нехай береже тебе ангел-охоронець, нехай буде менше бойових тривог! Бажаю тобі відмінного здоров’я, справжньої чоловічої дружби, родинного тепла і щастя!
***
Я щиро вітаю тебе з Днем ССО ЗСУ, і бажаю тобі всіляких успіхів, багатства і великого везіння: на роботі, на службі і життя в цілому!
***
Дорогі воїни Сил спеціальних операцій! Вітаємо вас з вашим професійним святом! Ваша робота – це справжній подвиг, це величезна відповідальність і безмежна любов до рідної землі. Дякуємо вам за ваші зусилля, за вашу відвагу і самопожертву. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і добробуту!
***
Шановні воїни ССО! В цей святковий день ми хочемо подякувати вам за вашу службу, за ваші зусилля і героїзм. Ви – справжні герої нашого часу, ви – приклад для всіх нас. Бажаємо вам здоров'я, міцного духу і нових перемог! Хай ваше життя буде сповнене радості, а служба – успішною.
***
Дорогі воїни Сил спеціальних операцій! Сьогодні ми відзначаємо ваше професійне свято з особливою повагою і вдячністю. Ваша відданість службі, мужність і професіоналізм роблять нас гордими за вас. Ви не просто солдати, ви – захисники нашої свободи і миру. Бажаю вам здоров'я, міцного духу і нових перемог на благо України!
***
Дорогі наші захисники! Вітаємо вас зі святом – Днем Сил спеціальних операцій! Ваша робота вимагає не лише фізичної підготовки, але й великого внутрішнього духу. Ви – приклад відваги і самопожертви. Бажаємо вам безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому до рідних і близьких.
Привітання з Днем Сил спеціальних операцій у віршах
Ви ризикуєте життям в ім’я спокою країни,
Ви надійні і вірні України сини,
Нехай мирною буде служба завжди,
Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.
***
Сили спеціальної операції захищають нас від зла,
У свято побажати хочемо вам радості, добра,
Щастя вам бажаємо, радості, удачі,
І всього відмінного на додачу.
Нехай ваше життя тече, як повна річка,
Щоб життя завжди відмінним було,
Здоров’я міцного бажаємо від душі,
Щоб збувалися всі заповітні мрії.
***
Ви виконуєте майже нездійсненні завдання,
На вас обрушуються нелюдські випробування,
Але з труднощами ви справляєтеся завжди,
Такими героями пишаємося ми.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Всього найкращого вам від душі бажаємо,
Витримки, удачі вам, терпіння,
І завжди відмінного настрою.
***
Відважних, доблесних захисників країни,
Сьогодні вшановуємо з радістю ми,
Бажаємо життя довгого і удачі,
І везіння простого на додачу.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Кар’єрного росту вам щире бажаємо,
Завжди будьте у відмінній формі,
Щоб в родині завжди все було в нормі.
***
Ви мужність, честь, відвага України,
Звання справжніх чоловіків гідні ви,
У вогонь і в воду підете ви завжди,
Аби мирно було в країні.
З днем ССО вітаємо від душі,
Нехай стануть дійсністю всі ваші мрії,
Життя довгого вам, радості, тепла,
Щоб мирною служба завжди була.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]