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Дощі з градом та 39°C: погода на 14 липня

Юлія Хоменко
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Дощі з градом та 39°C: погода на 14 липня
В деяких областях України буде град
Фото з відкритих джерел

Західні області та Житомирщину вдень накриють короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозами, градом.

У суботу, 14 липня, на більшій частині території України пануватиме спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме 20-25°C, у західних та східних областях очікується 17-22°C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 35-39°C, у більшості західних областей буде дещо прохолодніше – 29-34°C. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Погода на 14 липня
Погода на 14 липня
https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/888427479983752

Без опадів буде лише на сході та півдні країни. У західних областях та на Житомирщині вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, градом та шквалами до 15-20 м/с.  

Прогноз погоди
Прогноз погоди
https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/888427479983752

Вдень у західних та Житомирській областях оголошено штормове попередження у зв'язку з грозами, можливим градом та сильними поривами вітру. У Київській області також очікується суха спекотна погода. Температура повітря вночі сягатиме 20-25°C, вдень – 35-39°C. У Києві вночі прогнозується 22-24°C, вдень – 35-37°C.

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Теги: повітря традиції свято погода липень календар

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