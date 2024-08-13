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13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня – День шульги
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна займатися важкою фізичною роботою

13 серпня відзначається Всесвітній день шульги та Міжнародний день броненосця. Віряни вшановують пам'ять преподобного Максима Ісповідника.

Всесвітній день шульги

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

13 серпня – Всесвітній день шульги (International Lefthanders Day). Міжнародний день ліворуких, яких на нашій планеті до 10 відсотків, вперше відзначили 13 серпня 1992 року за ініціативою британського Клубу ліворуких.

Вважається, що люди, які краще володіють лівою рукою, наділені неабияким творчим потенціалом. Зараз кожна двадцята людина у світі шульга.

Британський Клуб шульг (англ. The Left-Handers Club) занепокоєний тим, що в багатьох школах країни дітей-шульг як і раніше прагнуть перевчити до писання правою рукою, що викликає психологічні стреси та знижує успішність учнів.

Тому у цей день лівші всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні зручності, улаштовують різноманітні заходи та змагання.

Міжнародний день броненосця

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Броненосець – рідкісний вид мегафауни, який не тільки тривалий час вислизав від наукового вивчення, а й уникав елементарної уваги з боку людини. Вони дивовижним чином влаштовані так, що їхня нора завжди має сталу температуру, вони можуть слугувати прихистком для кількох тварин, і ми всі знаємо, що їхнє броньоване тіло дає їм змогу захищатися. Вони також мають велике значення для навколишнього середовища, оскільки здатні створювати життєво важливі місця проживання для різних видів.

Цей вид тварин перебуває під загрозою зникнення з планети, оскільки його популяція значно скоротилася, особливо в таких країнах, як Бразилія та деякі регіони Південної Америки. Основною метою цього дня є підвищення обізнаності щодо цінності цього виду тварин з дуже специфічними особливостями та фізичними характеристиками, а також щодо важливості піклування та захисту цього виду тварин, щоб запобігти його зникненню.

Яке сьогодні релігійне свято

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

13 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Максима Ісповідника. Він народився близько 580 року в Константинополі в благочестивій християнській родині. Здобув різносторонню освіту, вивчив філософію, граматику, риторику та богослов’я. Максим займав високу посаду при дворі імператора Іраклія, але залишив світське життя, щоб стати монахом.

Максим Ісповідник відомий своєю боротьбою проти єресі монофелітів, яка стверджувала, що у Христа була лише одна воля – божественна. Він активно виступав проти цієї єресі, захищаючи православне вчення про дві волі у Христі – божественну і людську. За свою непохитну позицію Максим зазнав переслідувань, був підданий тортурам і засланий. Святий Максим помер 13 серпня 662 року в засланні.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна плакати та сумувати.
  • Не слід ходити босоніж по росі.
  • Заборонено займатися важкою фізичною роботою.

Народні прикмети

  • Пішла злива – взимку буде багато снігу.
  • Всю ніч гукає сова – скоро зміниться погода.
  • Вранці туман – до грибів.

Пам’ятні події 13 серпня

  • 1677 – розпочалася Перша чигиринська оборона від османсько-кримських військ.
  • 1822 – імператор Олександр I видав рескрипт про заборону всіх таємних об'єднань, зокрема масонських лож.
  • 1868 – землетрус в Еквадорі та Перу забрав життя понад 25 000 осіб.
  • 1907 – у Нью-Йорку з'явились перші таксі.
  • 1912 – французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку.
  • 1914 – імператорський уряд Росії ввів військову цензуру та заборонив випуск друкованих видань українською мовою.
  • 1932 – у Римі Марконі (Guglielmo Marchese Marconi) вперше випробувані короткохвильове радіо.
  • 1940 – перший авіаналіт Люфтваффе на британські військові об'єкти та міста. Початок Битви за Британію.
  • 1941 – у Канаді створено жіночий армійський корпус.
  • 1946 – британською владою розпочата депортація з Палестини на Кіпр незаконних єврейських іммігрантів.
  • 1948 – Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій визнавалося право народу Кашміру на самовизначення.
  • 1960 – новостворений уряд Центральноафриканська Республіка проголосив незалежність від Франції.
  • 1964 – відбулася остання смертна кара у Великій Британії.
  • 1990 – президент СРСР Михайло Горбачов видав указ про відновлення прав усіх жертв політичних репресій 1920-1950 років.
  • 2004 – створено перший подкаст.
  • 2014 – оволодіння українськими силами АТО н. п. Хрящевате і завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків, Євдокія, Оксана.

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Теги: церква свята Україна традиції свято

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