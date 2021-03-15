15 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

15 березня намагалися їсти скромно, мало і після заходу сонця

Сьогодні, 15 березня, віряни вшановують пам'ять священномученика Феодота, а у світі відзначають День захисту прав споживачів.

З 15 березня розпочинається Великий піст.

Всесвітній день захисту прав споживачів

Відзначається в річницю виступу президента США Джона Ф. Кеннеді в Конгресі в 1961 році. У виступу були сформовані чотири головних права споживача: право на безпеку, право на інформацію, право на вибір і право бути почутим.

Пізніше до них додалися ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживацьку освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове оточуюче середовище. В 1983 році день15 березня був закріплений в міжнародному календарі святкових дат як Всесвітній день захисту прав споживачів.

Федотів день

Для православної церкви 15 березня – це день вшанування пам'яті святого мученика, єпископа Феодота Киринейського. У народі його прозвали Вітроносом, оскільки в цей час зазвичай дмуть потужні вітри.

У Федотів день огродники сіють на розсаду насіння помідорів, перців, ранньої білокачанної, цвітної та брюссельської капусти.

Згідно з повір'ям, на Федота Вітроноса дуже легко підхопити застуду. Тому є прикмета, що краще в цей день нікуди з дому без особливої потреби не виходити.

Великий піст

15 березня розпочнеться Великий піст 2021, який підготує віруючих до зустрічі Великодня 2021 – свята Світлого Христового Воскресіння.

Великий, він же Великодній піст вважається найсуворішим в році.

Тривалість Великого посту пов’язана з числом 40, адже він був встановлений в пам’ять про те, що Христос постився в пустелі сорок днів.

В цілому піст прийнято вважати періодом духовного і фізичного очищення, за час якого християни готуються до святкування Великодня.

В 2021 році Великий піст триватиме з понеділка, 15 березня, до суботи, 1 травня. А в неділю, 2 травня, в Україні відзначатимуть найдавніше і найважливіше християнське свято, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа – Великдень.

Великий піст передбачає суворе обмеження на продукти, які вживаються щодня. Дієтологи і медики рекомендують складати різноманітне і повноцінне меню, яке дозволить не нашкодити здоров’ю в період посту, але при цьому не порушити його правила.

Традиції і звичаї дня

Раніше існувало повір’я, що в цей день закипають всі підземні ключі, виливаючись останньою відлигою на землю. Тому наші предки чекали відлиги.

Євдокія (14 березня) Федота не спитала, весну спорядила. Федот посердиться, та до полудня відійде, і його сонечко припече.

Однак ранньою весною погода не завжди радує. Якщо в цей день замість відлиги траплявся мороз, то в народі говорили: «Федот та не той».

Турбот в цей період у наших пращурів вистачало. Вони поспішали в сад, щоб струсити налиплий сніг з гілок дерев і видалити гілки, зламані вітром. Вистачало роботи і в хаті, і на подвір’ї. Обов’язки розподілялися відповідно до традиційних понять про устрій життя. Вишивання, шиття, прядіння, приготування їжі, догляд за худобою були жіночими обов’язками. Чоловіки взимку заготовляли дрова, проганяли смолу, займалися промислами, полювали.

Що не можна робити

На Федота не можна розпалювати в будинку вогонь – це погана прикмета. Не паліть свічки – це принесе в будинок розруху та убогість.

15 березня намагалися їсти скромно, мало і після заходу сонця. Це не поширюється на хворих, дітей і вагітних жінок. Однак всім іншим наїдатися в цей день – означало позбавити себе достатку до кінця року.

Матюки та гучний сміх в цей день накликали на дім злидні. Також небажано влаштовувати застілля.

Народні прикмети

Сніг іде вранці – чекайте гарного врожаю зернових культур.

Заметіль і снігопади на Федота Вітроноса – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.

Довгі бурульки – весна буде довгою.

Якщо дме теплий і південний вітер, то літо, за прикметами, буде дощовим і теплим.

Холодний північний вітер зі снігом віщує відповідно холодне літо.

Сонце світить опівдні – це гарний знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.

Вітер на Федота вважався нещасливим, оскільки міг «надути» будь-яку хворобу.

Іменини

У неділю, 15 березня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Йосип, Микола, Арсеній.