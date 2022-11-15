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15 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
15 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні – Міжнародний день сиру і хліба
фото з відкритих джерел

Люди вірили, що загадане в цей день бажання обов’язково збудеться

У вівторок, 15 листопада, святкують:

  • Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув'язненні

  • День сходження Будди

Відзначають у двадцять другий день дев’ятого місяця за буддійським календарем. За легендою, він спустився трьома золотими сходами, прикрашеними дорогоцінним камінням.

  • Міжнародний день сиру і хліба

Яке релігійне свято

  • День пророка Авакума

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У церкві 15 листопада вшановується пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів.

  • Святкування на честь ікони Божої Матері Шуйської (Смоленської)

У цей день Православна Церква вшановує чудотворну ікону Божої Матері Шуйської (Смоленської), написану в 1654-1655 роках у Воскресенському приході міста Шуї Володимирської єпархії. Святому лику приписують багато чудесних зцілень, особливо від очних хвороб. Є переказ, що від ікони отримали зцілення від біснування юнак Яків й багато інших хворих.

  • День святих Акіндіна і Пігасія

У церковному календарі це дата вшанування пам’яті святих Акиндіна, Пігасия, Анемподиста, Аффонія, Єлпидифора та інших мучеників. У народі день також називали Житницями, так як на Акиндіна було прийнято молитися про збереження зерна. Інші назви свята: «Акиндінів день», «Акундинів день», «Житниці».

Пігас, Акиндін і Анемподист служили у царя Сапора II. Таємно вони проповідували християнство, але правитель дізнався про це, коли почав гоніння на християн. Їх судили, катували, але вони не відреклися від своєї віри. Люди бачили їх страждання, приєдналися до них навіть тисячі і повірили в Христа. Цар не зміг домогтися свого, тому всіх стратив.

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Традиції та звичаї

15 листопада Авакуму молилися про те, щоб діти міцно спали. Існував навіть спеціальний обряд, що проводився знахарями. Все робилося таємно від близьких людей.

Цей день присвячувався вогню. У будинках розтоплювали печі, біля яких грілися всі члени сім’ї. Вечорами, щоб скоротати час, розповідали один одному різні історії.

Люди вірили, що загадане в цей день бажання обов’язково збудеться. Тому дорослі будували плани на майбутнє і ділилися своїми роздумами.

Наші предки вірили, якщо до заходу сонця попросити прощення у людей, яких образив, то життя стане легшим і веселішим

Також вважали, що у цей день добре купувати одяг і він довго прослужить. Головне – вибирати не найдешевший.

Народні прикмети

  • Що цього дня загадаєш – те незабаром і збудеться.
  • Якщо до заходу попросити вибачення у всіх, з ким нещодавно посварився, – жити стане легше і клопоту буде менше.
  • Одяг, куплений 15 листопада, довго прослужить. Але якщо він буде надто дешевим – користі від нього не буде жодної.
  • Якщо у молодої дівчини раптово заб’ється серце – десь поруч бродить її майбутній суджений.
  • Бездоріжжя на дорогах – тепло триватиме до початку грудня.
  • Снігурі кричать – скоро морози настануть.
  • Синиці і галки літають по двору – до снігопаду.
  • Небо хмарами затягнуте – до відлиги.
  • Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.

Що не можна робити 15 листопада

Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.

Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Іменини

15 листопада День ангела відзначають: Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акиндин, Пігасій.

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Теги: церква Україна традиції свято

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