Успіння Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

На свято Першої Пречистої віряни вшановують завершення земного життя Богородиці та її тілесне піднесення до небес.

15 серпня 2024 року віряни відзначають Першу Пречисту

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар, адаптувавши дати святкування неперехідних свят із фіксованою датою. Тепер ці свята відзначаються на 13 днів раніше. У результаті, у 2025 році віряни цих церков вже вдруге святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня.

Свято Першої Пречистої, яке належить до числа дванадесятих церковних свят, присвячене пам’яті про завершення земного життя Діви Марії. В цей день віруючі розмірковують над її тілесним Вознесінням на небеса та вічним возз’єднанням із сином Спасителем.

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025 у прозі

Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай Свята Богородиця завжди відповідає на наші молитви, нехай захистить Україну і дасть нам сил вистояти у війні, а наше життя наповнить радістю і любов’ю!

Зі Святим святом! Нехай ангели бережуть від напастей, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб жодні напасті не припали на їх долю.

Душевно вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Молитовно прошу для вас Божої допомоги у вашій земній юдолі, духовного і тілесного здоров'я, сили, надії та терпіння. Хай береже вас Небесна Заступниця від скорботи, зневіри та смутку. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.

В Успіння Пресвятої Богородиці вітаю всіх вірян зі святом і бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!

Щиро вітаю вас з великим святом Успіння Пресвятої Богородиці! І хоча сьогодні ми згадуємо про закінчення земного життя Пречистої Діви, але це свято є радісним, тому що знаменує відхід Марії до Царства Небесного. В це світле свято бажаю тобі здоров'я, гармонії та добробуту в сім'ї. Нехай в усіх справах тобі допомагає Боже благословення!

Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Нехай життєвий шлях Богородиці та святі молитви зігрівають і наповнюють благодаттю душі. Нехай дарують терпіння, розуміння і доброту помислів всім людям на планеті.

Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день! Нехай вона допоможе вам в житті та наповнить його тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетної любові та міцної віри, самовідданості душі та чистоти думки. З Успінням Пресвятої Богородиці!

З днем Успіння Пресвятої Богородиці тебе! Будь завжди вірним собі і своїм близьким, будь вдячним Богу за своє життя людиною, цінуй те, що маєш. Добра тобі, миру, гармонії в родині, щирої радості і почуття захищеності!

Нехай у день Успіння Богородиці ваш дім наповниться теплом і любов’ю, а серце — вірою та надією. Хай Божа Матір завжди буде вашою небесною покровителькою

Миру і добра у ваш дім! Нехай береже Вас ангел від тривог і бід, нехай благання Пресвятої Богородиці будуть почуті, нехай дослухається до прохань і виконає заповітні бажання!

Привітання з Першою Пречистою у віршах

Свята Богородице,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята Богородице,

Про заступництво лише благаємо,

І на силу твою уповаємо,

Христом Богом закликаємо.

Свята Богородице,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

Захисти і благословляй нас,

І всі помилки прости.

В цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім'ю оберігати!

Матері просять сьогодні за дітей,

Діти моляться за матерів,

Тебе благають по всьому білому світі,

Молитви несуть всі у святий храм.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці,

Ісуса Христа свята породілле,

Діво, спаси нас і сохрани,

Від зла і нечисті життя збережи!

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

Богородицю Марію молитвою проси,

Не обманюй, не гнівайся, не гріши,

Все буде добре, коли поруч Бог,

Хай Він тебе оберігає на життя дорозі!

Дзвін Успіння

Зазиває до церкви нас,

Отримуємо благословення,

На душі світло зараз.

Зі святом рідних привітаємо,

Бажаємо миру і добра,

Нехай буде більше в кожному

Любові, милосердя і тепла!

