Зеленський оцінив результати російського наступу у травні

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Президент заявив, що армія РФ майже не досягла успіхів на фронті та щомісяця втрачає десятки тисяч військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у травні російські війська майже не досягли значущих результатів на полі бою, а втрати армії РФ становлять від 30 до 35 тисяч військових щомісяця. Про це глава держави сказав під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві, повідомляє «Главком».

За словами президента, українські сили продовжують утримувати міцні позиції на фронті та поступово повертають окуповані території.

«Ви всі бачите, що позиції України на фронті міцні й що ми поступово повертаємо окуповану територію. У травні Росія майже не досягла жодних значущих результатів на полі бою. І це має значення», – наголосив Зеленський.

Президент також звернув увагу на втрати російської армії. «Будь ласка, також зверніть увагу на втрати Росії. Вони втрачають 30-35 тисяч військових щомісяця. І характер цих втрат змінився за останній рік: близько 63% – убиті, ще 37% – тяжкопоранені. Це величезні безповоротні втрати», – зазначив глава держави.

За його словами, навіть для Росії такі втрати поступово стають серйозною проблемою, оскільки чисельність окупаційного угруповання скорочується.

Окремо Зеленський відзначив результати українських ударів по російській логістиці та військовій інфраструктурі.

«Ми також досягли дуже важливих результатів завдяки нашим мідл та діпстрайкам. Росія стикається з очевидним дефіцитом пального на тимчасово окупованих територіях і в частині центральної Росії, а також із серйозними порушеннями у своїй логістиці», – сказав президент.

На переконання Зеленського, такий тиск змушує Кремль дедалі частіше обирати між дипломатичним врегулюванням та подальшими втратами.

«І зараз у Росії залишився тільки один, останній, аргумент – балістичні ракети. Лише один», – підкреслив глава держави.

Президент подякував союзникам за підтримку та наголосив на важливості подальшого посилення оборонних можливостей України.

Нагадаємо, під час візиту до Києва генеральний секретар НАТО Марк Рютте різко розкритикував дії Кремля та звернувся безпосередньо до росіян. Він заявив, що російське військове командування відправляє молодих людей на фронт із високими шансами загинути або отримати поранення, а втрати російської армії вже обчислюються десятками тисяч військових.