4 червня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 4 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 червня у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Митрофана, першого патріарха Царгородського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 червня 2026 року.

Зміст

Визначні дати в Україні

День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

Ця дата була встановлена Верховною Радою України 2021 року і збігається з Міжнародним днем невинних дітей – жертв агресії. Це день, коли Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною. Велика кількість українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій.

Дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014 року. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі, не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули більше 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії

4 червня відзначається Всесвітній день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році.

У військових конфліктах, аморальних терористичних актах по всьому світу, від випадкових вибухів старих снарядів під ґрунтом гине велика кількість дітей. Такі страшні події – результат дій дорослих людей, які засліплені жагою влади та грошей і не можуть знайти компроміс для припинення конфлікту.

Ця дата – своєрідний акт протесту проти війни, вбивств, насильства та спроба забезпечити невинним дітям мирне сьогодення та світле майбутнє.

Всесвітній день боротьби з карієсом

Свято було ініційоване стоматологами з метою підвищення обізнаності населення про важливість гігієни ротової порожнини. Карієс є одним із найпоширеніших хронічних захворювань на планеті. Цей день нагадує про необхідність регулярних профілактичних оглядів, правильного догляду за зубами та культури здорового харчування з обмеженням цукру.

Релігійні свята та їхня історія

День святого Митрофана, патріарха Царгородського

4 червня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам'ять святого Митрофана, який жив у III–IV століттях. Він був сином римлянина Дометія, котрий походив із царського роду, але згодом прийняв християнство і став пресвітером. Сам Митрофан змалечку виховувався у благочесті та глибокій вірі.

Під час жорстоких гонінь на християн родина перебралася до Візантія (майбутнього Константинополя). За свої чесноти, мудрість та відданість Богу Митрофан був обраний єпископом цього міста. Коли імператор Костянтин Великий переніс столицю імперії до Візантія і перейменував його на Константинополь, єпископська кафедра отримала статус патріархії. Таким чином, святий Митрофан став першим патріархом Царгородським (Константинопольським). На першому Вселенському Соборі у Нікеї (325 рік) імператор Костянтин величав його як святого отця. Патріарх Митрофан мирно відійшов до Господа у глибокій старості.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на погоду, адже святого в народі називали Митрофаном-Гноєвиком (через період активного угноєння землі):

Якщо на Митрофана йде затяжний дощ – така мокра погода триматиметься ще три дні;

Душно під час сходу сонця – чекайте на вечірню грозу;

Ластівки літають високо в небі – попереду сонячні та теплі дні;

Жаби активно квакають біля водойм – до сильної спеки;

Якщо цього дня посіяти гречку – буде чудовий та щедрий врожай.

Історичні події

1070 – перша письмова згадка про сир Рокфор.

1286 – Королівство Єрусалимське було об'єднане під владою короля Кіпра Генріха II.

1500 – Київ, згідно з Магдебурзьким правом, був звільнений від усіх торгових мит.

1630 – Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.

1664 – Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк.

1665 – Іспанська королева Марія Анна Австрійська (Mariana de Austria) підписала указ про перейменування Розбійничих островів (так названих Фернаном Магелланом) на Маріанські.

1771 – Дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкрив Аляску.

1775 – 4-5 червня (за іншими даними 15-16 червня) за наказом Катерини II російські війська під командуванням генерала П.Текелі зруйнували Запорізьку Січ.

1874 – відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка.

1921 – у Франції вперше представлено парфуми «Шанель» («Chanel № 5»).

1954 – Прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписали у Парижі договір «про повну незалежність В'єтнаму».

1973 – новітній радянський надзвуковий пасажирський літак Ту-144 потерпів катастрофу під час демонстративного польоту на авіасалоні в Ле Бурже. Літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув, весь екіпаж загинув.

1989 – залізнична катастрофа біля Уфи – найбільша в СРСР.

1992 – Дата прийняття герба Казахстану.

1996 – перший політ Ariane 5. Ракета-носій вибухнула через 37 секунд.

1998 – Террі Ніколс засуджений до довічного ув’язнення за участь у теракті в Оклахома-Сіті.

2014 – Офіційна дата заснування 25-ого окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь».

Іменини

День ангела святкують: Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.