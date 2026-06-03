Яке релігійне свято відзначається 4 червня 2026: традиції та молитва

Свята 4 червня в церковному календарі – День пам’яті святого Митрофана, першого патріарха Царгородського

4 червня православна церква вшановує пам'ять святого Митрофана, патріарха Царгородського. Це свято присвячене життю, мудрості та непохитному служінню першого предстоятеля столичної кафедри Візантійської імперії.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Митрофана, патріарха Царгородського

4 червня православні віряни за новоюліанським календарем згадують святого Митрофана, який жив у III–IV століттях. Він народився в Римі у знатній родині. Його батько Дометій, пізнавши істину християнської віри, залишив язичницький Рим і переїхав із синами до Візантія, де навчався у єпископа Тита. Після смерті Тита та Дометія єпископський престол послідовно успадкували старший син Дометія – Проб, а після нього – святий Митрофан.

Коли імператор Костянтин Великий побачив святе життя та мудрість єпископа Митрофана, він узяв його під своє заступництво і згодом переніс столицю імперії до Візантія, назвавши місто Константинополем. Невдовзі єпископська кафедра була піднесена до статусу патріархії, і Митрофан став першим патріархом Царгородським. Під час першого Вселенського Собору 325 року святитель через глибоку старість і хворобу не зміг бути присутнім особисто, але делегував туди своїх представників. Святий Митрофан мирно спочив у Господі близько 326 року, залишивши по собі пам'ять як про благочестивого та мудрого архіпастиря.

Молитва дня

О, святителю отче Митрофане, перший патріарху Царгородський, теплий наш заступнику і в скорботах помічнику! Моли Всеблагого Бога, перед Престолом Якого ти нині стоїш, щоб дарував Він нам твердість у вірі, чистоту в житті та любов до ближніх наших. Захисти вітчизну нашу від усякого зла, визволи нас від хвороб, бід та міжусобиць. Подай нам силу духу, щоб ми в мирі та праведності прожили дні свої й сподобилися Царства Небесного. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Митрофана-Гноєвика, оскільки саме в цей період селяни починали активно вивозити гній на поля для підживлення майбутнього врожаю. Наші предки уважно стежили за природою 4 червня:

Якщо на Митрофана весь день іде затяжний дощ – негода затягнеться ще на кілька діб.

Духота під час сходу сонця віщує сильну вечірню грозу зі зливою.

Якщо ластівки та стрижі літають високо в небі – літо буде сонячним і сухим.

Активний спів птахів зранку обіцяє теплу та ясну погоду на найближчі дні.

Цей день вважався надзвичайно сприятливим для важкої праці на землі та в саду, але невдалим для лінощів і довгих розмов.