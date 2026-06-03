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Поліція попередила про фальшиві штрафи за порушення ПДР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Поліція попередила про фальшиві штрафи за порушення ПДР
Департамент патрульної поліції не надсилає громадянам повідомлень про штрафи на мобільні телефони
фото: Олексій Білошицький/Telegram
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Олексій Білошицький: Бережіть свої персональні дані та будьте пильними

Шахраї почали використовувати нову схему обману українців, розсилаючи фейкові повідомлення про нібито необхідність сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це попередив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає «Главком».

«Друзі, якщо ви отримали повідомлення про необхідність сплатити штраф за порушення ПДР, будьте уважними та обачними – шахраї не припиняють вигадувати нові схеми для заволодіння вашими коштами. Патрульна поліція та Кіберполіція закликають користуватися лише офіційними ресурсами для перевірки та сплати штрафів, а свої персональні й банківські дані вводити виключно на перевірених державних сервісах. І в жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями!», - йдеться у повідомленні.

Білошицький нагадав, що Департамент патрульної поліції не надсилає громадянам повідомлень про штрафи на мобільні телефони. «Якщо протягом 10 діб штраф за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, не сплачено, власнику транспортного засобу надсилається офіційний лист поштою», – додав він.

«Якщо у вас виникли сумніви щодо справжності повідомлення або інформації про штраф, зверніться до підрозділу адміністративної практики управління патрульної поліції у вашому місті для перевірки інформації. Також перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, порталі «Дія», кабінеті водія, застосунках «Дія» та «Штрафи ПДР», – зауважив заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Олексій Білошицький наголосив, що однією з ознак офіційного державного ресурсу є домен gov.ua. «У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв або підозрюєте шахрайські дії, негайно звертайтеся до кіберполіції. Бережіть свої персональні дані та будьте пильними!», – підкреслив він.

До слова, Кіберполіція та Пенсійний фонд закликають українців бути обережними через поширення у месенджерах та соцмережах неправдивих повідомлень про нібито нові виплати та «надбавки» до пенсій. Зловмисники використовують назву, символіку та візуальний стиль Пенсійного фонду, аби ввести людей в оману та спонукати перейти за фішинговими посиланнями.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано масштабну фішингову кібератаку: невідомі зловмисники масово розсилають громадянам електронні листи про нібито наявну заборгованість перед державою. Шахраї використовують символіку Податкової служби, щоб виманити гроші та конфіденційні дані.

Теги: Олексій Білошицький Національна поліція України шахрайство

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