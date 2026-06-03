Негода в Україні 4 червня: які регіони накриють грози

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«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств»

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 4 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Удень 4 червня у західних областях очікуються грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики наголошують: «Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств».

Нагадаємо, цього тижня в Україні розпочнеться метеорологічне літо. Після прохолодного завершення весни холодний циклон почне відступати, поступаючись місцем теплішим повітряним масам. Протягом тижня температура повітря стабільно підвищуватиметься, проте через нестабільну атмосферу у більшості регіонів проходитимуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Раніше повідомлялося, що українцям варто потерпіти фінальні примхи весни ще зовсім трохи. Попри сиру, холодну та мокру погоду, яка панує в країні цими днями, календарне літо принесе із собою справжнє сонячне тепло. Температурні показники стрімко підуть угору вже з першого дня нового сезону.