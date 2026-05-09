Зеленський привітав українців із Днем Європи

Зеленський: «Ми захищаємо нашу Європу»

Сьогодні, 9 травня, Україна разом із державами Європейського Союзу відзначає День Європи. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що для нашої держави це свято давно перестало бути формальним, адже сьогодні українці на полі бою доводять, що є невід’ємною частиною європейської родини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський підкреслив, що, захищаючи свою незалежність, український народ одночасно захищає всю Європу.

«Сьогодні День Європи. І Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід’ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде», – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу від тиранії та війни.



Глава держави подякував європейським партнерам за підтримку, яка триває з перших днів великої війни. Він зауважив, що єдність Європи з Україною – це не просто акт благодійності, а стратегічний і свідомий вибір бути на боці сили та правди заради справжньої безпеки.

«З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною. І це не благодійність, а свідомий вибір європейців – бути на одному боці зі сміливими й сильними, з українцями та українками, які борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту. І ми обовʼязково захистимо нашу державу, наш народ і наше право самостійно обирати своє майбутнє – майбутнє у Європі», – наголосив президент.

Нагадаємо, 9 травня Україна вперше разом з ЄС відзначає на державному рівні День Європи, присвячений єдності країн Європи, миру та солідарності. Історично існує одразу два дня Європи.