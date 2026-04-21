Суд продовжив настоятелю Святогірської лаври домашній арешт

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Суд продовжив настоятелю Святогірської лаври домашній арешт
Митрополит Арсеній перебуватиме цілодобово під домашнім арештом ще два місяці
Настоятель Святогірської лаври підозрюється у виправдовуванні та запереченні російської агресії

Чечелівський районний суд міста Дніпра подовжив запобіжний захід наміснику Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополиту Арсенію. Він залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом ще два місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Свято-Успенську Святогірську лавру.

Повідомляється, що 20 квітня відбулося чергове засідання Чечелівського районного суду міста Дніпра у справі намісника Святогірської Лаври митрополита Арсенія, який разом з адвокатами брав участь у слуханні в режимі відеоконференції. На слуханні розглядалося питання щодо подальшого запобіжного заходу для митрополита, оскільки 25 квітня закінчується термін попереднього заходу.

  • Сторона обвинувачення наполягала на продовженні цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.
  • Сторона захисту просила суд скасувати або пом’якшити захід, замінивши його на нічний домашній арешт, особисту поруку або особисте зобов’язання.

Адвокати аргументували своє клопотання тим, що протягом останніх двох місяців перебування під арештом митрополит Арсеній не вчинив жодних процесуальних порушень і сумлінно виконував покладені на нього зобов’язання. Проте, вислухавши аргументи сторін, суд задовольнив клопотання прокурорів і залишив митрополита під цілодобовим домашнім арештом ще на два місяці.

Нагадаємо, митрополита Арсенія підозрюють у поширенні інформації про переміщення або розташування Збройних Сил України, за що передбачено кримінальну відповідальність.

Слідством встановлено, що у травні–червні 2022 року підозрюваний під час публічних виступів поширював наративи російської пропаганди, зокрема – звинувачував ЗСУ у загибелі священнослужителів та знищенні храмів, заперечуючи агресію РФ.

«Главком» писав, що у справі священнослужителя триває судовий розгляд за поширення даних про розташування підрозділів Сил оборони України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Раніше суд взяв його під варту, а апеляційний суд визначив можливість внесення застави у сумі 1,5 млн грн, яку він сплатив.

Читайте також:

Читайте також

Лев XIV може врятувати всіх нас – католиків і некатоликів, християн і нехристиян
Папа Римський може врятував всіх нас
12 квiтня, 13:03
Життєвий шлях спочилого владики був надзвичайно довгим
Слово Митрополита Епіфанія на панахиді за спочилим Патріархом Філаретом
21 березня, 19:15
Патріарх Філарет заповідав поховати себе саме у Володимирському соборі, де він служив понад пів століття
Прощання з Патріархом Філаретом у Києві. День другий (фото, відео)
21 березня, 22:29
Квартира, у якій діяла нарколабораторія зі щомісячним прибутком близько 20 млн грн
У Києві перед судом постануть виробники амфетаміну зі щомісячним прибутком до 20 млн грн
23 березня, 11:50
Власник ферми Вадим Мінєвський позивається до Росії
Родина з Чернігівщини судиться з Януковичем, «Газпромом» і РФ через знищену ферму
22 березня, 19:32
Ізраїльська влада запроваджує безпрецедентні обмеження на Великдень
Церемонія сходження Благодатного Вогню в Єрусалимі відбудеться у «закритому режимі»
30 березня, 18:15
Українців звинувачують в організованому нападі, незаконному позбавленні волі та розбої
У Празі перед судом постали четверо українців та чешка: у чому їх звинувачують
30 березня, 20:58
Ексдепутат Віталій Вітікач визнав незаконні активи
Незаконне збагачення: ексдепутат визнав свою вину та заплатить у бюджет
9 квiтня, 15:48
Будинок Захарченка, в який вселився Герман Галущенко
В арештованому будинку Захарченка зафіксовано проживання сторонніх осіб: деталі від АРМА
10 квiтня, 12:51

Кримінал

Суд продовжив настоятелю Святогірської лаври домашній арешт
Суд продовжив настоятелю Святогірської лаври домашній арешт
Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга
Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга
У Кривому Розі взято під варту 18-річного хлопця, який стріляв у дитину
У Кривому Розі взято під варту 18-річного хлопця, який стріляв у дитину
Центр протидії корупції виявив зв’язки стрільця в Києві з військовими РФ: деталі
Центр протидії корупції виявив зв’язки стрільця в Києві з військовими РФ: деталі
На Львівщині зловмисник 20 років тримав чоловіка у трудовому рабстві (фото)
На Львівщині зловмисник 20 років тримав чоловіка у трудовому рабстві (фото)
Шахраї розсилають фейкові листи від імені Кирила Буданова
Шахраї розсилають фейкові листи від імені Кирила Буданова

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
