Суд продовжив настоятелю Святогірської лаври домашній арешт

Митрополит Арсеній перебуватиме цілодобово під домашнім арештом ще два місяці

Настоятель Святогірської лаври підозрюється у виправдовуванні та запереченні російської агресії

Чечелівський районний суд міста Дніпра подовжив запобіжний захід наміснику Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополиту Арсенію. Він залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом ще два місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Свято-Успенську Святогірську лавру.

Повідомляється, що 20 квітня відбулося чергове засідання Чечелівського районного суду міста Дніпра у справі намісника Святогірської Лаври митрополита Арсенія, який разом з адвокатами брав участь у слуханні в режимі відеоконференції. На слуханні розглядалося питання щодо подальшого запобіжного заходу для митрополита, оскільки 25 квітня закінчується термін попереднього заходу.

Сторона обвинувачення наполягала на продовженні цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

наполягала на продовженні цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб. Сторона захисту просила суд скасувати або пом’якшити захід, замінивши його на нічний домашній арешт, особисту поруку або особисте зобов’язання.

Адвокати аргументували своє клопотання тим, що протягом останніх двох місяців перебування під арештом митрополит Арсеній не вчинив жодних процесуальних порушень і сумлінно виконував покладені на нього зобов’язання. Проте, вислухавши аргументи сторін, суд задовольнив клопотання прокурорів і залишив митрополита під цілодобовим домашнім арештом ще на два місяці.

Нагадаємо, митрополита Арсенія підозрюють у поширенні інформації про переміщення або розташування Збройних Сил України, за що передбачено кримінальну відповідальність.

Слідством встановлено, що у травні–червні 2022 року підозрюваний під час публічних виступів поширював наративи російської пропаганди, зокрема – звинувачував ЗСУ у загибелі священнослужителів та знищенні храмів, заперечуючи агресію РФ.

«Главком» писав, що у справі священнослужителя триває судовий розгляд за поширення даних про розташування підрозділів Сил оборони України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Раніше суд взяв його під варту, а апеляційний суд визначив можливість внесення застави у сумі 1,5 млн грн, яку він сплатив.