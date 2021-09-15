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    15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    15 вересня 1997 року був зареєстрований домен google.com - 15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    15 вересня 1997 року був зареєстрований домен google.com
    Фото з відкритих джерел

    Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу

    Сьогодні, у середу, 15 вересня, відзначаємо:

    • День народження Google

    Ларі Пейдж і Сергій Брін, тоді ще 24-річні студенти Стенфордського університету, зареєстрували доменне ім’я «google.com» 15 вересня 1997 року.

    Саме слово «google» виникло, за словами їх творців, коли один з друзів неправильно записав математичний термін «googol» (гугол) – число, що складається з одиниці і ста нулів.

    • Міжнародний день демократії

    Асамблея ООН на своєму 46-му пленарному засіданні, яке відбулося 8-го листопада 2007-го року, ухвалила рішення щодо щорічного відзначення Міжнародного дня демократії, який встановила на 15 вересня.

    • Всесвітній день боротьби з лімфомами

    Всесвітній день боротьби з лімфомами проводиться щорічно 15 вересня.

    Лімфома – це пухлина з клітин імунної системи, різновид злоякісної пухлини, що вражає лімфатичну систему, яка складається з лімфатичних вузлів (невеликі закриті скупчення лімфоцитів), селезінки, вилочкової залози, кісткового мозку. Лімфома – це не одна хвороба, а група з понад 30-ти різних хвороб. Існують два головних типи пухлин імунної системи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми.

    Сучасна практика дозволяє встановити, що лімфома виліковна в 80% випадків. Шанси хворих на одужання повністю залежать від точної та своєчасної діагностики.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 15 вересня вшановують пам'ять мученика Маманта, його матері Руфіни та батька Федота. Ще в юнацтві святий звернув до Христа багатьох своїх ровесників. За це його піддали жорстоким мукам.

    Народні прикмети та традиції:

    • Якщо день ясний, то осінь тепла буде.
    • Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.
    • Дощ – до сухої осені.
    • Низькі хмари – до негоди.
    • Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.
    • Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.
    • Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.
    • День підходить для проведення обрядів сімейної магії.

    Що не можна робити сьогодні:

    Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу.

    На ринок краще не ходити. Покупки не принесуть бажаної радості, та й обікрасти можуть або обдурити.

    Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби – овець і кіз на пасовище відправляли тільки вдень.

    Іменини

    15 вересня День ангела відзначають: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.

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    Теги: Google традиції дощ
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    15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони