15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу

Сьогодні, у середу, 15 вересня, відзначаємо:

День народження Google

Ларі Пейдж і Сергій Брін, тоді ще 24-річні студенти Стенфордського університету, зареєстрували доменне ім’я «google.com» 15 вересня 1997 року.

Саме слово «google» виникло, за словами їх творців, коли один з друзів неправильно записав математичний термін «googol» (гугол) – число, що складається з одиниці і ста нулів.

Міжнародний день демократії

Асамблея ООН на своєму 46-му пленарному засіданні, яке відбулося 8-го листопада 2007-го року, ухвалила рішення щодо щорічного відзначення Міжнародного дня демократії, який встановила на 15 вересня.

Всесвітній день боротьби з лімфомами

Всесвітній день боротьби з лімфомами проводиться щорічно 15 вересня.

Лімфома – це пухлина з клітин імунної системи, різновид злоякісної пухлини, що вражає лімфатичну систему, яка складається з лімфатичних вузлів (невеликі закриті скупчення лімфоцитів), селезінки, вилочкової залози, кісткового мозку. Лімфома – це не одна хвороба, а група з понад 30-ти різних хвороб. Існують два головних типи пухлин імунної системи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми.

Сучасна практика дозволяє встановити, що лімфома виліковна в 80% випадків. Шанси хворих на одужання повністю залежать від точної та своєчасної діагностики.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 15 вересня вшановують пам'ять мученика Маманта, його матері Руфіни та батька Федота. Ще в юнацтві святий звернув до Христа багатьох своїх ровесників. За це його піддали жорстоким мукам.

Народні прикмети та традиції:

Якщо день ясний, то осінь тепла буде.

Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.

Дощ – до сухої осені.

Низькі хмари – до негоди.

Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.

Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.

Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.

День підходить для проведення обрядів сімейної магії.

Що не можна робити сьогодні:

Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу.

На ринок краще не ходити. Покупки не принесуть бажаної радості, та й обікрасти можуть або обдурити.

Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби – овець і кіз на пасовище відправляли тільки вдень.

Іменини

15 вересня День ангела відзначають: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.