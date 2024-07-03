Квартира у Туреччині та елітні авто: у Вербицького знайшли необґрунтованих активів на 29 млн грн

У НАЗК зазначають, що матеріали стосовно колишнього заступника генерального прокурора спрямовані до Національного антикорупційного бюро України

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького, що свідчать про незаконне збагачення на майже 29 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:

автомобіль Lexus ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;

автомобіль Lexus NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;

автомобіль Porsche Macan T вартістю 3,5 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;

квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.

Водночас, за даними НАЗК, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT).

У відомстві зазначають, що матеріали стосовно колишнього заступника генерального прокурора спрямовані до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування.

У травні журналісти «Схем» з’ясували, що заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку «Коник», де його племінник купив будинок за ціною в шість разів меншою за ринкову вартість.

Вербицький, відповідаючи на запитання «Схем», стверджував, що йому відома лише ціна, зазначена в договорі щодо цього об'єкта нерухомості. На питання про можливість ухилення від сплати податків через те, що його племінник придбав нерухомість за ціною, значно нижчою за ринкову, Вербицький захищав угоду, вказуючи на дефекти будинку та «необхідність додаткових фінансових вкладень» у нього.

Також журналісти встановили, що дівчина Вербицького у 2024 році отримала елітне майно на суму не менше 52 млн грн, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Генеральний прокурор Андрій Костін 1 липня, підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади свого заступника Дмитра Вербицького. Вербицький заявив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу відомства в цілому. За словами експосадовця, таке рішення аргументоване тим, що негативна інформація в ЗМІ, яка стосується його, позначається і на іміджі органів прокуратури загалом.