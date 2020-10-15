15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Сьогодні Міжнародний день сільських жінок

Цей день вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок

Сьогодні, 15 жовтня, відзначають Міжнародний день сільських жінок, Всесвітній день миття рук, а також Міжнародний день білої тростини.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 15 жовтня віряни вшановують пам'ять священномученика Купріана. Єпископ Карфагенський народився близько 200 року в місті Карфагені (Північна Африка). Жив священномученик Купріан у сім’ї багатого сенатора-язичника. Згодом отримав прекрасну світську освіту та став блискучим оратором, учителем красномовства й філософії в Карфагенській школі.

Народні прикмети й традиції

Райдужне коло навколо місяця – до вітру та негоди.

Кури настовбурчується і підіймається пір'я у свійської птиці – до холодів.

Буде зима студеною, якщо на Юстини дощ ллє стіною.

Вітер дме на північ, зима буде м'яка і тепла.

Якщо худоба, випущена на пасовище, повертає назад у двір, холод або сніг недалечко.

Олені сильно б'ються рогами – до негоди.

Безхмарне небо – до морозу.

Якщо у цей день був крижаний вітер і йшов сильний дощ – значить, зима обіцяє бути студеною.

Що не можна робити сьогодні

Переїжджати. Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок. Краще ці справи зробити напередодні або перенести на наступний день. Вважається, що різка зміна обстановки 15 жовтня може принести невдачу в фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок. Краще ці справи зробити напередодні або перенести на наступний день. Вважається, що різка зміна обстановки 15 жовтня може принести невдачу в фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям. Залишати дитину одну в кімнаті навіть на нетривалий час. Це може спровокувати серйозний переляк, а також вважається, що так злі духи можуть напасти на самотніх дітей і викликати у них різні хвороби.

Це може спровокувати серйозний переляк, а також вважається, що так злі духи можуть напасти на самотніх дітей і викликати у них різні хвороби. Ночувати не вдома . Посиденьки з подругою, сестрою або бойфрендом, звичайно, скасовувати не варто, але от залишатися у когось на ніч не можна – це може принести в життя серію дрібних невдач і фінансових труднощів.

. Посиденьки з подругою, сестрою або бойфрендом, звичайно, скасовувати не варто, але от залишатися у когось на ніч не можна – це може принести в життя серію дрібних невдач і фінансових труднощів. Пересаджувати квіти. Доглядати за кімнатними рослинами, звичайно ж, можна, але ось пересаджувати їх не варто – це призведе до їх засихання або швидкого в'янення. 15 жовтня вважається вкрай несприятливим днем для цього виду робіт.

Доглядати за кімнатними рослинами, звичайно ж, можна, але ось пересаджувати їх не варто – це призведе до їх засихання або швидкого в'янення. 15 жовтня вважається вкрай несприятливим днем для цього виду робіт. Лихословити. Вважається, що погані слова (і не тільки мат, а й заздрість, лицемірство і ревнощі) принесуть у життя невдачі, хвороби і проблеми в особистих стосунках. Тому обов'язково стежте за язиком і постарайтеся бути якомога доброзичливішими до себе і оточуючих.

Хто 15 жовтня святкує день ангела

У четвер, 15 жовтня, іменини відзначають Юстина, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, а також Федір.