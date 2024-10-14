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У Києві зросла кількість випадків захворювання на грип та ГРВІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві зросла кількість випадків захворювання на грип та ГРВІ
На Covid-19 захворіли 162 особи, зокрема 15 дітей до 17 років
фото: з відкритих джерел

Діти становлять 64,6% від загальної кількості хворих, на попередньому тижні – 65,2%

У Києві за 41-й тиждень 2024 року зареєстровано 10 657 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомляє ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу у 2,2 рази. Наразі цей показник становить 361.

Загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 11,6% за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, випадків захворювання в дітей виявлено 6 880 проти 6 228 за минулий тиждень (зростання на 10,5%). Захворюваність серед дорослих змінилась із 3 777 на 3 323 (зростання на 13,7%).

Діти становлять 64,6% від загальної кількості, на попередньому тижні – 65,2%. Захворюваність серед школярів зросла на 16%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 3 850  випадків.

Порівняно з попереднім тижнем зросла кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 154 особи, зокрема 117 дітей.

Також на Covid-19 захворіли 162 особи, зокрема 15 дітей до 17 років. Госпіталізували 27 осіб, із яких 8 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 3 дорослих пацієнти.

Протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19. та грипу не зареєстровано.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19.  Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.

Теги: щеплення населення хвороба

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