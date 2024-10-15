15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день не можна зловживати спиртним

15 жовтня святкують День здоров'я молочної залози та День аптекаря. Віряни вшановують пам'ять святого преподобномученика Лукіяна.

День здоров'я молочної залози

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про здоров'я молочної залози та попередженню раку молочної залози. Він ставить перед собою мету підвищити обізнаність про раннє виявлення та лікування цієї хвороби, а також підтримати тих, хто бореться з нею. Цей день також спрямований на підтримку жінок, які переживають мастектомію (видалення молочної залози) або мастопексію (пластична операція для відновлення форми грудей). Він нагадує про важливість регулярних медичних обстежень та самопідтримки для здоров'я молочної залози.

День фармацевта (аптекаря)

фото з відкритих джерел

Припадає на третій вівторок жовтня. Цей день присвячений вшануванню працівників фармацевтичної галузі, які відіграють важливу роль у забезпеченні здоров'я населення. Фармацевти і аптекарі допомагають нам вибирати правильні ліки, надають консультації щодо їхнього застосування та відповідають на питання про здоров'я. Цей день також є можливістю підкреслити важливість фармацевтичної освіти і науки, а також покращення умов праці фармацевтів. Професія фармацевта є однією з найважливіших у сфері охорони здоров'я, адже від їхніх знань і професіоналізму залежить багато аспектів нашого здоров'я.

Всесвітній день миття рук

фото з відкритих джерел

Це міжнародна ініціатива, що була заснована 2008 року з метою привернути увагу до важливості гігієни рук. Основним завданням цього дня є підвищення обізнаності про важливість миття рук з милом як одного з найефективніших і найдоступніших способів запобігання хворобам і поширенню інфекцій. Цей день також спрямований на підтримку освітніх кампаній і програм, які навчають людей, особливо дітей, правильним методам миття рук. Використання мила і чистої води значно знижує ризик інфекційних захворювань, таких як діарея і респіраторні інфекції.

Яке церковне свято 15 жовтня

фото з відкритих джерел

15 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобномученика Лукіяна. Він жив у першій половині 4 століття. Він був чоловіком великої віри та відданості Богу, і його життя було приміром самовідданої служби і мучеництва. Лукіян народився в Римі і був заможним чоловіком. Він віддав своє багатство бідним і став відлюдником, віддаючи своє життя молитві та служінню Богу. Його мучеництво було пов'язане з переслідуванням християн у Римській імперії. Лукіян був ув'язнений і піддавався жорстоким побиттям, але він залишався непохитним у своїй вірі. Він був страчений 312 року, і його мучеництво стало символом віри та відданості Богу.

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Що не можна робити сьогодні

Не можна вживати масну їжу і спиртні напої.

До світанку забороняється задивлятися в дзеркало.

Не слід виходити з будинку після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції

коло навколо місяця – чекайте на заморозки;

досі літають комарі – до м'якої зими;

світанок хмарний – найближчими днями погіршиться погода;

безхмарне і ясне небо – буде гарна погода.

Пам’ятні дати

1583 рік – українські землі у складі Речі Посполитої переходять з юліанського на григоріанський календар;

1615 рік – засновують Київське Богоявленське Братство і школу при ньому;

1815 рік – починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці;

1840 рік – прах Наполеона перевозять з острова Святої Єлени до Королівства Франція;

1894 рік – у Французькій республіці заарештували Альфреда Дрейфуса, якого звинувачували в шпигунстві;

1981 рік – заснували американський гурт Metallica;

1995 рік – Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку;

2003 рік – Китайська Народна Республіка стає третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу;

2005 рік – в Києві на Хрещатику відбувається масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Денис, Дмитро, Іван, Семен.