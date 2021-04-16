16 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Вітер з півдня подув – значить, буде хороший урожай і погода

У цей день не можна позичати гроші

Сьогодні, 16 квітня, православні християни вшановують святого Микити Сповідника, настоятеля Мидикійського монастиря. У світі відзначають Всесвітній день голосу.

Крім того, сьогодні 32-й день Великого посту.

Всесвітній день голосу

Фото з відкритих джерел

16 квітня відзначається свято, назва якого спочатку викликає асоціації на тему вокальних здібностей людини. Мова йде про Всесвітній день голосу (World Voice Day). Насправді це свято, ідея відзначати яке з'явилася в кінці 1990-х років, присвячене феномену голосу людини і його ролі в житті людей.

Мета заснування Міжнародного дня голосу – привернення уваги лікарів-фахівців, а також всіх людей на Землі до феномену людського голосу – дару, що дозволяє людям спілкуватися, висловлювати свої емоції і почуття, радувати красою звучання і т.д.

Традиційно 16 квітня у всіх країнах, що приєдналися до святкування Дня, проходять заходи за участю лікарів-спеціалістів, чия спеціалізація безпосередньо чи опосередковано пов'язана з підтриманням здоров'я голосу людини, профілактикою і лікуванням захворювань голосового апарату.

Семінари, лекції та симпозіуми збирають лікарів, як на рівні регіонів, так і на міжнародному рівні, дозволяючи обмінюватися досвідом. У них беруть участь фоніатри, оториноларингологи, невропатологи, ендокринологи.

Микита Сповідник

Преподобний Микита Сповідник / Фото з відкритих джерел

Народне свято Микита Водяний відзначається 16 квітня (дата за старим стилем – 3 квітня). У православній церкві в цей день вшановують святого Микиту Сповідника, настоятеля Мидикійського монастиря.

Святий Микита жив у VIII-IX століттях. Він народився у Віфінійському місті Кесарії в християнській родині. На восьмий день після народження залишився сиротою. Мати померла, а батько став ченцем. Хлопчика виховувала бабуся. Вона прищепила йому любов до православної віри. З юних років Микиту призначили послушником до затворника Стефану і віддали на службу в храм. За наполяганням свого вчителя хлопчик відправився в Мидикійський монастир.

Через сім років служби в тій обителі Микиту висвятили на священика. Ігумен Никифор побачив святість молодого монаха і передав йому управління монастирем. Своє рішення настоятель прийняв через важку і тривалу хворобу, яка не дозволяла йому повною мірою виконувати свої обов'язки. Після смерті преподобного Никифора монахи одностайно обрали новим настоятелем Микиту.

Господь наділив його даром чудотворення. Микита повернув мову глухоніму юнаку, вигнав бісів з двох жінок, повернув розум божевільному, зробив багато інших чудес.

Коли прийшов смутний час іконоборчої єресі, імператор покликав до себе багатьох ігуменів, в тому числі і Микиту. Правитель хотів привернути їх до розкольництва. Микита встояв сам і не дав своїм братам вчинити злочин єресі. За це їх кинули до в'язниці.

Вдруге настоятеля кинули в ув'язнення після того, як не вийшло його обманом змусити змиритися з іконоборством. Шість років він провів у в'язниці, де продовжував творити дива. У 824 році Микита помер.

Традиції та обряди

З 16 квітня починає активно танути сніг. Крижини гуляють по річках. Тому в цей час уважно стежать, щоб повінь не завдав лиха своїм розливом. Передбачити заздалегідь, наскільки підніметься вода, можна по розташуванню гнізд і кротячих нір.

Прийнято ходити на риболовлю. У цей день прокидається водяний. Вважається, що після довгого зимового сну він в поганому настрої. Тому його необхідно задобрити гостинцями. Якщо цього не зробити, то водяний зі злості передавить всю рибу, залишить рибалок без улову, а сам попливе в інше місце. З півночі йому несуть вино, горілку, хліб, кашу, курячі тельбухи, в надії умилостивити дух води.

Що не можна робити сьогодні

Не можна розводити в будинку безлад.

У цей день не можна лінуватися прибирати.

Не можна позичати гроші і виносити з дому цінні речі.

Не варто збирати образи, сваритися, провокувати конфліктні ситуації.

Не рекомендується підходити до водойм з порожніми руками. У народі вірили, що Водяний чекає частувань та може образитися, не отримавши їх.

Не слід в цей день спостерігати, як собака і кішка б'ються або ганяються один за одним. В іншому випадку незабаром між близькими людьми спалахне сварка. Загасити же конфлікт вдасться не скоро.

Заборонено викидати осколки розбитого дзеркала або скла, інакше разом з ними можна позбутися від своєї краси. 16 квітня їх потрібно зібрати в паперовий пакет і покласти в темне місце на тиждень. Потім можна викинути.

Народні прикмети

Якщо в цей час ще лід не розтанув, то рибалкам весь рік не буде везти з уловом.

Дощ пішов – весна буде довгою і похмурою.

Тривалий гуркіт грому в цей час – чекай погану погоду.

Вітер подув з півночі, чекай дощі.

Після першого грому стало холодно, значить, літо буде холодним.

У цей день побачив зграю птахів – чекай сильний вітер.

Кінь хропіти почав – чекай негоди, а якщо голову вгору закидає, буде дощ.

Вітер з півдня подув – значить, буде хороший урожай і погода.

Іменини

У п'ятницю, 16 квітня, іменини відзначає Микита.