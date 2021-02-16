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    16 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    16 лютого у світі відзначають День інновацій - 16 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    16 лютого у світі відзначають День інновацій

    Багато снігу сьогодні – до дощового літа

    Сьогодні, 16 лютого, у світі відзначають День інновацій, а віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем сьогодні 16 лютого віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці. На Симеона і Анни моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженої дитини. Святих називають хранителями немовлят.

    Народні прикмети й традиції

    • З 16 і по 24 лютого (День Власія) буває сім крутих ранків.
    • Ліс шумить – до відлиги або снігу, тріщить – до затяжних морозів.
    • Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до холодів.
    • Багато снігу – до дощового літа.
    • Горобці голосно цвірінькають – скоро настане весна.

    Що не можна робити сьогодні

    • В цей день не можна брати гроші в борг.
    • Також не можна носити речі чорного кольору, щоб не накликати на себе неприємності.

    Хто святкує день ангела

    У вівторок, 16 лютого, іменини відзначають Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій.

    Теги: свята релігія традиції
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