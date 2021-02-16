16 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Багато снігу сьогодні – до дощового літа
Сьогодні, 16 лютого, у світі відзначають День інновацій, а віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні 16 лютого віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці. На Симеона і Анни моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженої дитини. Святих називають хранителями немовлят.
Народні прикмети й традиції
- З 16 і по 24 лютого (День Власія) буває сім крутих ранків.
- Ліс шумить – до відлиги або снігу, тріщить – до затяжних морозів.
- Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до холодів.
- Багато снігу – до дощового літа.
- Горобці голосно цвірінькають – скоро настане весна.
Що не можна робити сьогодні
- В цей день не можна брати гроші в борг.
- Також не можна носити речі чорного кольору, щоб не накликати на себе неприємності.
Хто святкує день ангела
У вівторок, 16 лютого, іменини відзначають Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій.