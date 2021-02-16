16 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

16 лютого у світі відзначають День інновацій

Багато снігу сьогодні – до дощового літа

Сьогодні, 16 лютого, у світі відзначають День інновацій, а віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні 16 лютого віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці. На Симеона і Анни моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженої дитини. Святих називають хранителями немовлят.

Народні прикмети й традиції

З 16 і по 24 лютого (День Власія) буває сім крутих ранків.

Ліс шумить – до відлиги або снігу, тріщить – до затяжних морозів.

Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до холодів.

Багато снігу – до дощового літа.

Горобці голосно цвірінькають – скоро настане весна.

Що не можна робити сьогодні

В цей день не можна брати гроші в борг.

Також не можна носити речі чорного кольору, щоб не накликати на себе неприємності.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 16 лютого, іменини відзначають Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій.