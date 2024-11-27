На Волині волонтери пропонують переробляти російські книги на туалетний папір

Туалетний папір передаватимуть українським військовим на фронт

У Волинській області волонтери громадської організації UA Resistance Foundation закликають місцевих приносити російську літературу. З неї виготовлятимуть туалетний папір, який потім передаватимуть військовим на фронт. Про це повідомляє misto.media.

Активісти пропонують приносити російські книги у п’ятницю, суботу та неділю з 16:00 до 20:00 за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 94. Акція триватиме до кінця листопада.

Зібрані книжки відвезуть на «Ковельську паперову фабрику». Зазначається, що з книжки середньої товщини виходить один рулон паперу. Станом на зараз волонтери зібрали близько 1 тонни макулатури.

«Ми хочемо мотивувати людей відмовлятись від російського та допомагати нашому війську. Тому закликаємо жителів не лише Ковеля, а й інших міст здавати російські книги, а кошти жертвувати на підтримку війська», – каже волонтерка Дарина Панченко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про обмеження ввезення та розповсюдження видавничої продукції з Росії, Білоруси та тимчасово окупованої території України.

Верховна Рада ухвалила цей закон ще у червні минулого року. Він забороняє імпорт та розповсюдження видавничої продукції з Росії, Білорусі та окупованих територій України; передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або перекладом українською мовою, мовами ЄС чи корінних народів України. Закон також блокує можливість ввезення матеріалів антиукраїнського змісту.

До слова, Росія на законодавчому рівні забороняє книги з історії України. Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни планують легалізувати заборону української літератури.