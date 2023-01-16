16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не варто сьогодні позичати гроші або брати у борг

16 січня в Україні відзначають День пам'яті кіборгів. У світі відзначається всесвітній день легендарного гурту The Beatles.

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16 січня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Гордія і пророка Малахії.

День пам’яті кіборгів

Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» було встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.

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Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики.

За стійкість і незламність українських захисників назвали «кіборгами». Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.

У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 «кіборгів», тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

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Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких – посмертно.

Міжнародний день The Beatles

Свято на честь найпопулярнішого музичного гурту започаткувала ЮНЕСКО 2001 року. І дату обрали невипадково. Бо саме 16 січня 62 роки тому у Ліверпулі відкрили клуб The Cavern, де стартувала творчість музикантів.

The Beatles – перші у рейтингу найвеличніших виконавців усіх часів, за версією журналу Rolling Stone.

Відомі радіостанції світу в цей день включають знамениті хіти групи.

День Гордія і пророка Малахія

Гордій відомий тим, що довгий час жив в пустелі, де готував себе до сповідання імені Христового. Згідно з переказами, коли він повернувся до християн в 320 році, його схопили язичники, болісно катували, а потім обезголовили.

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Малахія вважається малим біблійним пророком і останнім серед ветхозавітних. Він походив з роду Завулонового і помер молодим. Його пророцтва відносяться до 400 р. До н.е. У народі вважалося, що саме в цей день необхідно готувати сирні страви, щоб залучити достаток в будинок, і проводити обряди для захисту домашньої худоби від різних хвороб і напастей. Також люди молилися за своє здоров'я пророку Малахії.

Традиції свята

Наші предки вірили, що у Гордіїв день злі відьми задоюють корів до смерті. Тому тварин годували вівсяною чи пшеничною кашею на молоці і читали спеціальні замовляння.

Цього дня господині обов'язково готували страви із сиру – це мало принести багатство і щастя.

Історія свята

Гордій виріс у християнській кесарийскій сім’ї, жив в 3-му столітті. Коли досяг зрілості, вирішив присвятити себе військовій службі. Він досяг успіху і отримав звання сотника за проявлену мужність і успіхи. Але, коли почалися гоніння на християн, він пішов зі служби і почав служити Богові.

Гордій жив у пустелі, де готував себе до сповідання імені Христового, а в 320 році повернувся і почав захищати християн. Його схопили погани мучили, катували, а потім обезголовили.

Народні прикмети

Якщо зайці підходять до селищ, то незабаром вдарять морози.

Якою буде погода на Малахія, таким і буде місяць березень – теплим чи холодним.

Якщо людина народилася на День Малахії, то він вміє жити в гармонії з навколишнім світом і природою. В якості оберега таким людям рекомендують носити аметист і гранат.

Якщо на деревах видно пухнастий іній, то найближчі дніи будуть ясними, а дощів не передбачається.

Якщо на небі в день 16 січня з’являється велика біла хмара, то незабаром почнуться хуртовини і завірюхи.

Якщо зайців багато в полі – прикмета до того, що чекай хуртовини і завірюхи.

16 січня не можна вихвалятися чимось і пишатися – щоб Гордій не забрав (люди не наврочили).

Якщо рано світає, значить, скоро випаде сніг.

Що не можна робити:

Не можна у цей день нічим хвалитися, адже Гордій може відібрати.

Не слід у цей день лихословити та погано думати про рідних.

Не бажано сьогодні прикладатися до оковитої, а також переїдати.

Не слід уникати нужденних у цей день.

Не варто сьогодні позичати гроші або брати у борг.

Іменини

16 січня День ангела відзначають: Гордій, Ірина.