16 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні, у понеділок, 16 травня, триває 82 день повномасштабної війни з Росією.

Також відзначається:

Міжнародний день світла

16 травня святкується Міжнародний день світла (International Day of Light), заснований ЮНЕСКО в листопаді 2017 року. Він присвячений ролі світла в науці, культурі та мистецтві, освіті та сталому розвитку, а також в таких різноманітних галузях, як медицина, комунікації і енергетика. Появі свята передувала реалізована за ініціативою ЮНЕСКО в 2015 році ідея проведення Міжнародного року світла і світлових технологій (The International Year of Light and Light-based Technologies, IYL2015).

На фундаментальному рівні, за допомогою фотосинтезу, світло є джерелом зародження самого життя. Вивчення світла призвело до появи перспективних альтернативних джерел енергії, істотним медичним досягненням в області технологій діагностики та лікування захворювань, створення швидкісного Інтернету і багатьох інших відкриттів, які зробили революцію в суспільстві і сформували наше розуміння всесвіту.

День біографів

16 травня відзначається День біографів (Biographers Day). Сьогодні допитливі люди відзначають річницю першої зустрічі Семюела Джонсона (Samuel Johnson, 1709-1784) зі своїм біографом Джеймсом Босуеллом (James Boswell, 1740-1795). Чоловіки зустрілися в одному з книжкових магазинів Лондона в 1763 році, а результатом зустрічі і сталих між ними відносин стала опублікована в 1791 році двотомна «Життя Семюела Джонсона».

Саме завдяки скрупульозній і невтомній праці біографів до наших днів дійшли навіть самі, здавалося б, незначні відомості про життя великих людей тієї чи іншої епохи, про вдачі і звичаї цієї епохи.

Одним з перших біографів можна назвати давньогрецького філософа Плутарха (на фото). На жаль, імена багатьох видатних біографів забуті, але залишені ними життєписи завжди будуть цінною літературною спадщиною будь-якої країни і невичерпним матеріалом для досліджень.

Тому сьогоднішнє свято – це ще один привід відзначити заслуги тих, хто часто залишається в тіні.

День любові до дерев

День пам'яті жертв масових поховань в Іраку

Вшановується пам'ять жертв режиму Саддама Хусейна. Перші масові поховання, що містять останки численних жертв періоду 1983-1991 років, стали знаходити після падіння режиму, з травня 2003 року. Кількість тіл, знайдених в могилах – понад 300 тис.

Міжнародний день поінформованості про целіакію

За підтримки The Association of European Coeliac Societies, європейської Асоціації хворих на целіакію. Це мультифакторіальне захворювання, порушення травлення, викликане пошкодженням ворсинок тонкої кишки деякими харчовими продуктами, що містять певні білки.

Яке релігійне свято

Православна церква 16 травня вшановує пам'ять мучениці Маври і її чоловіка – мученика Тимофія, читця. Інші назви свята: Тимофій і Мавра, Маврушка, Мавра Молочниця, Зелені щі.

Через 20 днів після їхнього одруження мучеників піддали жахливим тортурам. У кінці їх розіп’яли на хрестах.

За церковним календарем 16 травня шанують Преподобного Феодосія Печерського. Він був святим Православної церкви, а також одним із основоположників чернецтва на Русі.

Традиції та обряди

Сьогодні сіють і висаджують у відкритий ґрунт розсаду капусти. Щоб захистити від шкідників, обприскують її святою водою.

Готують молочну кашу. Вважається, що вона додає здоров'я.

Готують борщі і суп із зеленню.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено купувати і дарувати носові хустки. Наші предки вірили, що таке придбання стане передвісником швидких похорону. Саме мінімальне зло – погіршення здоров'я і дарувальника, і одержувача хустки.

Чоловікам не рекомендується працювати в саду і на городі в цей день. У народі вважалося, що в іншому випадку врожай буде небагатим.

Не слід в цей день безтурботно ставитися до молока. Якщо пролити його 16 травня, в будинок прийде біда, говорили прапрапрадіди. Тому краще взагалі не пити і не використовувати при готуванні цей продукт.

Не можна в цей день плакати, навіть від щастя, інакше в життя може увірватися справжня печаль. З цієї ж причини краще не надягати 16 травня темний одяг – він притягне негатив.

Народні прикмети

Рясна роса – до багатого врожаю огірків.

Багато роси на світанку – до погожого дням. Її відсутність говорить про швидкі дощі.

Якщо листя на ясені ще не розправилися, а дуб вже красується зеленню – літо буде сухим.

Черемуха зацвіла – чекай похолодання. Якщо квітів багато, значить, влітку випаде багато опадів.

Іменини

16 травня іменини відзначають Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.