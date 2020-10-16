16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Сьогодні Всесвітній день анестезіолога

Варто бути обережними з гострими предметами

Сьогодні, 16 жовтня, у світі відзначають кілька свят:

Міжнародний день продовольства

Всесвітній день анестезіолога (у 1846 році в Бостоні стоматолог Томас Мортон перший успішно провів операцію під ефірним наркозом)

День Боса.

Яке сьогодні церковне свято

16 жовтня вшановується пам’ять святого Дионісія Ареопагіта, який жив у I столітті на території Афін. Переказ свідчить, що Діонісій був учнем святого Павла, який згодом висвятив його на посаду єпископа в своєму рідному місті. У 95 році за наказом папи Климента Діонісій був відправлений у Галлію для того щоб проповідувати християнську віру. Однак там приблизно через рік він був схоплений язичниками і убитий.

Саме Діонісію історики приписують кілька творів під назвою «Ареопагітики», які справили істотний вплив на розвиток християнської віри та її філософії.

Народні прикмети на 16 жовтня

Якщо людина народилася 16 жовтня, то її талісманом є гранат, а сам іменинник володіє здібностями до лікування.

Низькі темні хмари віщують холод, а можливо, і снігопад.

Галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода.

Горобці перелітають зграйками з місця на місце — чекайте негоди.

Якщо миші копають нори на південну сторону — зима буде холодною.

Традиції та звичаї

У народі вірили, що 16 жовтня на білий світ виходять так звані осінні лихоманки, які тиняються світом і вражають людей. Втім, є раціональне пояснення, згідно з яким, нестабільна погода часто приводила до простудних захворювань. Вірили, що допомагає боротися з лихоманкою осикова кора – її завжди намагалися носити з собою. У хаті ж також зазвичай намагалися на всяк випадок тримати осинове поліно.

Якщо 16 жовтня боліла голова, то на поліно лягали і відпочивали деякий час. Використовували цибулю, часник, редьку і сіль, які, вважалося, відлякують нечисть.

Селяни 16 жовтня побоювалися пристріту і читали велику кількість замовлянь від нечистої сили та осінньої лихоманки.

Що не можна робити сьогодні

Не можна робити хірургічні операції

Краще утриматися від поїздок на машині

Варто бути обережними з гострими предметами

Хто святкує День ангела

У п'ятницю, 16 жовтня, іменини відзначають Денис, Іван, Павло, Петро, Рустика, Феоген, Феодосія, Ядвіга.