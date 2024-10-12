Павіани, лемури і макаки: Київський зоопарк проведе гарбузові вікенди для приматів
Відвідувачі зможуть поспостерігати за годуванням приматів
У Київському зоопарку відбудуться Гарбузові вікенди. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Як зазначається, 12-13 жовтня з 12:00 по 12:30 показово годуватимуть приматів Нижнього парку.
Цими вихідними гарбузами ласуватимуть:
- павіани анубіси;
- павіани гамадрили;
- лемури котячі;
- чорні мангобеї;
- макаки лапундери;
- зелені мавпи;
- мавпи Бразза;
- мавпи-гусари;
- сіаманги;
- сріблястий гібон.
Квиткові каси зоопарку працюють:
- у понеділок – із 12:00 до 16:30;
- із вівторка до неділі – з 10:00 до 16:30.
Нагадаємо, раніше у столичному зоопарку проходило свято кавунів для ведмедів.
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