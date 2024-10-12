Павіани, лемури і макаки: Київський зоопарк проведе гарбузові вікенди для приматів

12-13 жовтня з 12:00 по 12:30 показово годуватимуть приматів Нижнього парку

Відвідувачі зможуть поспостерігати за годуванням приматів

У Київському зоопарку відбудуться Гарбузові вікенди. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, 12-13 жовтня з 12:00 по 12:30 показово годуватимуть приматів Нижнього парку.

Цими вихідними гарбузами ласуватимуть:

павіани анубіси;

павіани гамадрили;

лемури котячі;

чорні мангобеї;

макаки лапундери;

зелені мавпи;

мавпи Бразза;

мавпи-гусари;

сіаманги;

сріблястий гібон.

Квиткові каси зоопарку працюють:

у понеділок – із 12:00 до 16:30;

із вівторка до неділі – з 10:00 до 16:30.

Нагадаємо, раніше у столичному зоопарку проходило свято кавунів для ведмедів.