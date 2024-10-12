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Павіани, лемури і макаки: Київський зоопарк проведе гарбузові вікенди для приматів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Павіани, лемури і макаки: Київський зоопарк проведе гарбузові вікенди для приматів
12-13 жовтня з 12:00 по 12:30 показово годуватимуть приматів Нижнього парку
фото: пресслужба КМДА

Відвідувачі зможуть поспостерігати за годуванням приматів

У Київському зоопарку відбудуться Гарбузові вікенди. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, 12-13 жовтня з 12:00 по 12:30 показово годуватимуть приматів Нижнього парку. 

Павіани, лемури і макаки: Київський зоопарк проведе гарбузові вікенди для приматів фото 1

Цими вихідними гарбузами ласуватимуть:

  • павіани анубіси;
  • павіани гамадрили;
  • лемури котячі;
  • чорні мангобеї;
  • макаки лапундери;
  • зелені мавпи;
  • мавпи Бразза;
  • мавпи-гусари;
  • сіаманги;
  • сріблястий гібон.
Павіани, лемури і макаки: Київський зоопарк проведе гарбузові вікенди для приматів фото 2

Квиткові каси зоопарку працюють:

  • у понеділок – із 12:00 до 16:30;
  • із вівторка до неділі – з 10:00 до 16:30.
Павіани, лемури і макаки: Київський зоопарк проведе гарбузові вікенди для приматів фото 3

Нагадаємо, раніше у столичному зоопарку проходило свято кавунів для ведмедів.

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Теги: тварини їжа зоопарк свято

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