У Чехії стало менше біженців з України, які мешкають у безкоштовному житлі

До початку вересня у Чехії існував виняток для вразливих категорій населення – жінок з маленькими дітьми, які могли користуватись безкоштовним житлом необмежений період часу, проте зараз винятків для українців уже немає

На сьогодні лише 756 біженців з України користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, тоді як у середині липня таких було понад 12 тис. З вересня діють нові умови, коли цим видом гуманітарного житла можуть користуватися лише особи, яким не було надано тимчасового захисту понад 90 днів. Про це пише видання Novinky.

До початку вересня існував виняток для вразливих категорій населення – жінок із маленькими дітьми, які могли користуватись безкоштовним житлом необмежений період часу.

«Загальна кількість осіб, які перебувають у HUMPO, тобто людей, які відповідають законодавчим умовам для безкоштовного проживання, становить 756 осіб», – сказала Хана Мала, речник Міністерства внутрішніх справ.

HUMPO – це інформаційна система, в яку вноситься інформація про вільні місця для проживання. Це дані на 6 жовтня, тоді як 14 липня таких людей було в рази більше – 12213.

Різке зменшення пов'язане з тим, що із закінченням терміну дії люди вразливих категорій також мали знайти платне житло, втім, держава продовжує сприяти. «Найуразливішими є люди похилого віку, люди з інвалідністю та матері-одиначки з маленькими дітьми. Тобто люди, які з певних причин не можуть бути економічно активними», – розповіла Олена Вачова з некомерційної організації People in Need.

У Міністерстві праці та соціальних справ зазначають, що вразливими особами є люди похилого віку, особи, які доглядають дитину до 6 років, діти до 18 років, люди з інвалідністю та особи, які їх доглядають, а також студенти до 26 років або вагітні жінки. З 1 серпня держава виплачує вразливій особі 6 тис крон на витрати на житло, 4 860 крон на дорослого та 3 490 крон на дитину, а також 4 188 крон на дитину віком від 6 до 10 років.

Усі згадані виплати видаються у так званій гуманітарній допомозі. Якщо людина працює, то сума доходу відраховується із цієї допомоги. У середньому держава виплачує понад 7 300 крон на людину, включаючи згадані витрати на житло, із загальної кількості одержувачів допомоги 44% жінок та 39% дітей отримують допомогу.

Кількість одержувачів гуманітарної допомоги зменшується, у серпні їх було 93 тисячі, у січні – приблизно 97 тис. «З наших даних ми чітко бачимо, що завдяки своїй участі на ринку праці українські біженці віддають більше грошей, ніж отримують, наприклад, через гуманітарну допомогу», – заявив раніше міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка про дані за другий квартал цього року.

Згідно з цією статистикою, у другому кварталі біженці внесли до державного бюджету 5,9 млрд. крон, тоді як витрати на них склали 3,5 млрд. крон.

Зараз, за ​​даними Міністерства внутрішніх справ та комунікацій, у Чехії легально працює понад 122 тис. осіб із тимчасовим захистом.

За поточними даними Міністерства внутрішніх справ, у країні перебуває понад 379 тис. біженців з України з тимчасовим захистом усіх вікових категорій, включаючи дітей та людей похилого віку.

До слова, значна частина українських біженців, які проживають у Чехії, стикаються з проблемами психічного здоров'я. Зокрема, майже 50% з них мають симптоми депресії. Проте більшість залишаються наодинці з проблемою.