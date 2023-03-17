17 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Якщо у цей день на вулиці чимало птахів, то буде тепла погода

Сьогодні, 17 березня, віряни вшановують пам'ять преподобного Герасима Йорданського, а у світі весело святкують День святого Патріка. В Україні ж нині відзначають День мобілізаційного працівника. Також у цей день існує чимало прикмет та заборон.

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Релігійне свято

17 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Герасима Йорданського. Народився він у провінції Лікінія (нині Туреччина) в заможній родині. З юного віку вирішив вести сподвижницьке життя, тому деякий час провів у Тивайській пустелі (Єгипет). На короткий час повернувся до своєї батьківщини, однак згодом перейшов до Святої Землі і поселився в Йорданії. Заснував там монастир, який став дуже популярним місцем, куди приходили чоловіки, що прагнули християнської досконалості.

У монастирі Герасима жило щонайменше 70 ченців, для яких преподобний запровадив спеціальний устав. П'ять днів на тиждень кожен з них проводив у мовчанні в усамітненній келії, споживаючи воду, коріння і небагато сухого хліба, а в суботу та неділю всі приходили на літургію в церкві.

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У всьому світі відома історія про те, як одного разу святий Герасим зустрів у пустелі пораненого лева і вилікував його. Потім лев став служити старцеві як домашня тварина аж до його смерті. Тому святий Герасим вважається покровителем тварин і лікарем.

Свято в Україні

17 березня в Україні святкують День мобілізаційного працівника (День військкоматів). Подія була започаткована 22 серпня 2000 року. Спочатку вона припадала на 14 вересня, на честь переформування мобілізаційного управління (1993 рік). Але 2016 року дату змінили у зв'язку з першою мобілізацією, яка відбулася саме 17 березня 2014 року (початок російської агресії). Головна мета цього дня – висловити подяку за важливу та відповідальну працю.

Свято у світі

Нині святкують День святого Патріка: це можливість кожній людині в світі на один день почуватися ірландцем. Святий Патрік був християнським єпископом, місіонером, його вважають покровителем Ірландії.

Про це свято існує чимало легенд. Наприклад, саме святий Патрік за переказами приніс до Ірландії християнство. А ще він позбавив країну від змій. Спершу пам'ять про нього вшановували лише в релігійному контексті, але згодом святкування перетворилося на важливу світську і культурну подію.

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У цей день традиційно влаштовують паради із урочистими та екстравагантними костюмами, оркестровою музикою та волинкарями.

День святого Патрика пов’язують із зеленим кольором. Прийнято одягатися у зелене вбрання, носити такі ж аксесуари, у деяких містах зеленим світлом нерідко підсвічують воду у фонтанах, а в ресторанах готують зелену їжу. Популярним символом події є зелений трилисник. За легендою, святий використовував листок конюшини, який складається з трьох частинок, аби пояснити людям що означає Свята Трійця. Відтоді носити трилисник стало популярним звичаєм.

У багатьох містах воду у річках навмисне фарбують у зелений фото з відкритих джерел

Прикмети та традиції

Якщо на вулиці чимало птахів – буде тепло;

безхмарна ніч – на теплу весну;

сонячна і ясна погода – у лісі буде багато ягід;

яка погода 17 березня, такою і буде наступна зима.

У народі 17 березня називали Герасим Грачевник, тому що приблизно в цей період починають повертатися додому граки. Наші предки цього дня виганяли з дому мару – злих духів. А незаміжні дівчата намагалися ворожити. Для цього вибігали на подвір'я і дивилися, хто зустрінеться на їхньому шляху. Якщо це була жінка, то дівчина цього року вийде заміж.

Що не можна робити

Не варто цього дня проводити будь–які медичні операції.

Краще не здійснювати великі покупки – вони не принесуть щастя.

Не тримайте вдома поламані чи старі речі.

На день вшанування Герасима існував кумедний забобон – не можна було носити нового взуття, адже тоді могла боліти шия.

День ангела

Нині святкують іменини: Василь, Данило, Яків, В'ячеслав, Григорій, Юрій, Аркадій, Стратон, Георгій, Юлія.