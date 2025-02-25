Україна відновила половину енергопотужностей – глава Міненерго

За словами Галущенко, окупанти за цей час захопили 18 ГВт потужностей України

За три роки широкомасштабної війни Росія завдала понад 30 масованих ударів по енергетичних об'єктах України

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру у 2024 році Україна втратила 10 ГВт генеруючих потужностей, з яких вдалося відновити лише половину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра енергетики Германа Галущенко.

За його словами, повернення 5 ГВт у систему стало можливим завдяки Фонду підтримки енергетики, де було акумульовано понад €1 млрд.

Очільник Міненерго наголосив, що енергокомпанії подали заявок на допомогу з Фонду на суму, що перевищує наявний бюджет. Він також зазначив, що для покриття нагальних потреб енергосектору потрібно ще близько €5 млрд.

Галущенко зауважив, що за три роки широкомасштабної війни Росія завдала понад 30 масованих ударів по енергетичних об'єктах України. Під час кожної атаки ворог цілеспрямовано знищував електростанції, підстанції, лінії електропередач та газові об'єкти.

Крім втрат у генерації, російські обстріли також вплинули на видобуток українського газу. Водночас, за словами міністра, окупанти за цей час захопили 18 ГВт потужностей України.

Раніше ми писали, що Європейська комісія прогнозує інтеграцію енергетичних ринків України та Молдови до європейського ринку до кінця наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки. Ціль – гарантувати стійку, безпечну та конкурентну енергосистему для України», – сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні «Підтримуй Україну».

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, під час цієї зими Європа надала Україні 1,8 ГВт електроенергії.