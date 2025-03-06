Яснарада, Трістан, Сладіслава. Які найдивніші імена давали українці дітям

Батьки в Україні називають своїх дітей незвичайними іменами

Серед дівчат зустрічались імена Джавеліна, Аделіна-Джавеліна та Джавеліна-Дідем

Впродовж 2022-2025 років деякі батьки в Україні проявили оригінальність та патріотизм у виборі імені для своїх новонароджених дітей. Про це інформує «Главком» із посиланням на Міністерство юстиції України.

Наприклад, серед хлопчиків з’явилися рідкісні імена: Миролюб, Ян-Джавелін та Артур-Байрактар. Як зауважує міністерство, імена натхненні відомими безпілотниками та протитанковими ракетними комплексами. Так, серед дівчат зустрічались імена Джавеліна, Аделіна-Джавеліна та Джавеліна-Дідем.

«Окремої уваги заслуговує ім’я Стефанія, популярність якого стрімко зросла після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 з однойменною піснею», – йдеться у повідомленні.

Також у період війни називали дітей іншими, рідко використовуваними іменами. Серед них:

для хлопчиків: Трістан, Іхан, Умар, Тахір, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Чіпріан, Ескіндер, Натанаїл.

для дівчаток: Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.

Нагадаємо, що також стали відомі рідкісні та найпоширеніші імена, які давали малюкам при реєстрації у Вінницькій області впродовж 2024 року. Найпоширенішими іменами, які давали були: Анна, Софія, Мілана, Соломія, Єва, Артем, Богдан, Максим, Матвій, Олександр.

Як повідомлялося, у 2023 році немовлятам давали найчастіше імена Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило та інші.