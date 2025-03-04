Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги на сотню мільйонів

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги на сотню мільйонів
Віцепрем’єр Саймон Гарріс повідомив, що кошти будуть спрямовані на нелетальне військове обладнання та іншу підтримку
фото: RollingNews.ie

Посадовці серйозно поставилися до рішення США про призупинення допомоги

Уряд Ірландії сьогодні, 4 березня, затвердив додатковий пакет допомоги для України на 100 мільйонів євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTE.

За словами ірландського віцепрем’єра Саймона Гарріса, ці кошти будуть спрямовані на нелетальне військове обладнання та іншу підтримку. А прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін назвав «дуже серйозною подією» рішення президента США Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні.

Також очільник ірландського уряду наголосив на необхідності продовжувати міжнародну співпрацю для підтримки України.

До того ж, уряд Ірландії схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання ірландських миротворчих військ за кордоном.

Раніше «Главком» повідомляв, що Ірландія вже найближчим часом планує пом'якшити правила щодо відправлення своїх військ за кордон.

Щодо паузи в американській допомозі, то сьогодні, 4 березня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Цьому передувала гостра суперечка, що сталася 28 лютого, під час зустрічі президентів США та України у Вашингтоні.

Також «Главком» повідомляв, що, за словами спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, припинення американської військової допомоги є тимчасовим.

Читайте також:

Теги: Ірландія Україна миротворці уряд законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку верховних послідовників Трампа такий союз – дозволить контролювати ледь не весь світ
Північно-Льодовитий союз замість НАТО. Нова божевільна ідея Трампа і Путіна?
21 лютого, 17:27
Саміт в Лондоні. Перспективи
Саміт в Лондоні. Перспективи
2 березня, 11:08
Державний секретар США Марко Рубіо (другий праворуч) прибуває до міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 лютого 2025 року
Саудівська Аравія проводить переговори США та Росії, щоб зміцнити свою дипломатичну роль
18 лютого, 12:00
Авторинок України продемонстрував падіння у січні
Які нові автомобілі обирають українці у 2025 році: рейтинг
7 лютого, 12:35
У скарбничці збірної України на Іграх нескорених вже 15 медалей. На фото Сергій Гордієвич
Ігри нескорених 2025. Урожайний день для України
12 лютого, 09:12
За даними розвідки Данії, Росія готується до масштабної війни в Європі, в разі ослаблення НАТО
«Буде нищівна реакція». Рютте застеріг Путіна від планів про напад на країни НАТО
12 лютого, 18:01
Микола Пущак офіційно повернувся на роботу
На Львівщині затриманий на хабарі посадовець повернувся на роботу
19 лютого, 13:26
Єрмак зробив заяви на форумі «Україна. Рік 2025»
Єрмак сьогодні поїде на другий етап переговорів із США
23 лютого, 14:42
Мелоні: Італія має намір зробити цю пропозицію своїм партнерам найближчими годинами
Італія планує зібрати антикризовий саміт за участю США, країн Європи та союзників
1 березня, 01:16

Політика

У Німеччині майбутня коаліція погодила багатомільярдний оборонний пакет
У Німеччині майбутня коаліція погодила багатомільярдний оборонний пакет
Трамп оголосить про підписання угоди щодо рідкоземів під час виступу в Конгресі – Reuters
Трамп оголосить про підписання угоди щодо рідкоземів під час виступу в Конгресі – Reuters
Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги на сотню мільйонів
Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги на сотню мільйонів
Відставний генерал: США пошкодують, якщо не допомагатимуть Україні
Відставний генерал: США пошкодують, якщо не допомагатимуть Україні
Джонсон назвав зупинку постачання військової допомоги Україні «тимчасовою»
Джонсон назвав зупинку постачання військової допомоги Україні «тимчасовою»
Призупинення допомоги Україні. Чотири премʼєр-міністри звернулися до Трампа з пропозицією
Призупинення допомоги Україні. Чотири премʼєр-міністри звернулися до Трампа з пропозицією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
24K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
16K
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
15K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
15K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали

Новини

Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Сьогодні, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua