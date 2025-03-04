Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги на сотню мільйонів

Віцепрем’єр Саймон Гарріс повідомив, що кошти будуть спрямовані на нелетальне військове обладнання та іншу підтримку

Посадовці серйозно поставилися до рішення США про призупинення допомоги

Уряд Ірландії сьогодні, 4 березня, затвердив додатковий пакет допомоги для України на 100 мільйонів євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTE.

За словами ірландського віцепрем’єра Саймона Гарріса, ці кошти будуть спрямовані на нелетальне військове обладнання та іншу підтримку. А прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін назвав «дуже серйозною подією» рішення президента США Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні.

Також очільник ірландського уряду наголосив на необхідності продовжувати міжнародну співпрацю для підтримки України.

До того ж, уряд Ірландії схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання ірландських миротворчих військ за кордоном.

Раніше «Главком» повідомляв, що Ірландія вже найближчим часом планує пом'якшити правила щодо відправлення своїх військ за кордон.

Щодо паузи в американській допомозі, то сьогодні, 4 березня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Цьому передувала гостра суперечка, що сталася 28 лютого, під час зустрічі президентів США та України у Вашингтоні.

Також «Главком» повідомляв, що, за словами спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, припинення американської військової допомоги є тимчасовим.