17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується здійснювати великі покупки

У неділю, 17 липня, в світі відзначають День міжнародного кримінального правосуддя і День емодзі.

В Іраку 17 липня святкують День революції, в Лесото – День короля, в Фінляндії – День демократії, в Республіці Корея – День Конституції, а в Пуерто-Ріко – День Рів’єри.

Яке церковне свято

За календарем 17 липня вшановують пам'ять святого Андрія Боголюбського, великого князя, який за життя сприяв поширенню християнської віри, створив понад 30 храмів і встановив свято Покрова Богородиці в православній церкві. 17 липня в народі був відомий як Наливи, оскільки до цього часу на полях виростали озимі культури. Шанували овес, по погоді судили про майбутній урожай.

Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя (World Day for International Justice)

Це свято було затверджено під егідою ООН в 1998 році. Саме в цей день було прийнято Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Римський статут – основоположний документ Міжнародного кримінального суду. Робота над ним йшла з 9 грудня 1948 року, коли Генеральна Асамблея ООН затвердила Конвенцію про попередження злочинів, пов’язаних з геноцидом, і покарання за нього і запропонувала Комісії міжнародного права «розглянути питання про бажаність і можливості створення міжнародного юридичного органу, на який покладається розгляд справ осіб, обвинувачених у вчиненні злочину геноциду».

Цей договір набув чинності 1 липня 2002 року, через 60 днів після того, як 60 держав стали учасниками Статуту за допомогою ратифікації або приєднання.

Відповідно до Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд (МУС) є постійно діючим міжнародним судовим органом, «уповноваженим здійснювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства».

Учасниками Римського статуту МКС є 111 держав.

Всесвітній день емодзі (World Emoji Day)

Це скоріше неофіційне свято, що з’явився в 2014 році, для людей, які передають свої емоції в соцмережах за допомогою символів і картинок.

Слово «емодзі« походить від японських слів «картинка» і «символ». Вони багато в чому схожі на емотикони (смайлики), але, на відміну від смайлів, емодзі можуть позначати не тільки емоції, але і предмети.

Вважається, що творцем емоджі є Сігетака (Шігетака) Куріта – співробітник однієї з комунікаційних японських компаній. Він розробив систему емоджі для пейджерів на початку 1990–х років, а звідти вона вже перекочувала на мобільні телефони і в комп’ютери.

Спочатку емодзі були доступні тільки у себе на батьківщині, але в 2011 році компанія Apple включила набір емодзі в операційну систему iOS, і вони стали популярні по всьому світу.

Всесвітній день емодзі відзначається 17 липня тому, що ця дата відображається на піктограмі Календаря емодзі для iOS. Координує свято веб-сайт Emojipedia – онлайн-енциклопедія, що спеціалізується на поясненні значень емодзі.

У свята навіть є власний сайт, що пропонує приєднуватися всіх до святкування дня, беручи участь у флеш-мобах, використовуючи соціальні мережі і будь–які можливості, що надаються інтернетом.

Народні прикмети на 17 липня:

На деревах з'явилися жовте листя – буде рання осінь.

Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника (11 серпня).

Багато ос – взимку буде холодно.

Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.

Що не рекомендується робити 17 липня:

Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.

Лаятися і лихословити – це може погано відбитися на здоров'ї.

Здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися.

Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.

У кого іменини 17 липня?

Іменини сьогодні святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Євтимій, Марія, Марфа, Микола, Ольга, Татіана, Феодор, Феодот.

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