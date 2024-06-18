18 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна витрачати надто багато грошей

18 червня відзначається День дільничного інспектора поліції, Міжнародний день пікніка та Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Віряни вшановують пам’ять мученика Леонтія.

День дільничного інспектора поліції

Щороку 18 червня в Україні відзначають День дільничного офіцера поліції. Цей день став професійним святом в 2004 році згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України. До реформування міліції воно носило назву День дільничного інспектора міліції.

Професія дільничного офіцера вважається однією з найвідповідальніших та найважчих, адже посадові обов’язки дільничних дуже різноманітні. До них належать захист прав та законних інтересів громадян від протиправних посягань, охорона громадського порядку, профілактична робота з громадянами.

Міжнародний день пікніка

18 червня проводять Міжнародний день пікніка. Першими на пікніки масово вирушали французи, ще в далекому 18 столітті, їх приклад наслідували англійці. А перша згадка про захід відноситься до 14 століття, коли граф Гастон III Феб (Франція) написав «Книгу про полювання», виклавши всі тонкощі прийому їжі на природі. Слово «пікнік» французького походження, воно спочатку мало на увазі трапезу, для якої кожен учасник приносив їжу.

У сучасному розумінні термін вживається з 1740 року і означає «Перекусити на природі» У 18-19 століттях в Англії пікнік завершував полювання. Саме англійці ввели в моду брати з собою пледи і плетені кошики, куди складалися сири, в’ялене м’ясо, фрукти, сливовий пудинг, вино і інша провізія.

Міжнародний день боротьби з мовою ненависті

У 2019 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 18 червня щороку Міжнародним днем протидії мові ненависті. У відповідь на зростання тенденцій ксенофобії, расизму, нетерпимості, насильницького женоненависті, антисемітизму та антимусульманської ненависті в усьому світі саме 18 червня 2019 року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив Стратегію та План дій ООН щодо мови ненависті.

Зараз мова ворожнечі стала одним із найпоширеніших способів поширення розкольницької риторики та ідеологій у глобальному масштабі. Цей день покликаний підвищити обізнаність про небезпеку мови ненависті та сприяти міжрелігійному та міжкультурному діалогу, терпимості у боротьбі з цим явищем.

Яке сьогодні релігійне свято

18 червня в церковному календарі – день пам’яті мученика Леонтія. Святий Леонтій народився в Греції, в місті Єноса. Він служив у римській армії в званні центуріона і був відомий своєю добротою, мужністю та праведним життям. Він використовував свою військову посаду для допомоги іншим і поширення християнського вчення.

Коли почалися переслідування християн, Леонтій, який відмовився поклонятися язичницьким богам і приносити їм жертви, був схоплений і приведений на суд. Його жорстоко катували, але він залишався непохитним у своїй вірі. За переказами, під час тортур він зміг навернути до християнства багатьох своїх катів та інших людей, які бачили його страждання.

Що не можна робити цього дня

Не можна ледарювати, лежати довго в ліжку.

Не можна витрачати надто багато грошей.

Краще не підвищувати голос.

Народні прикмети

Якщо вранці на траві не видно роси, то день буде дощовим.

Дощить – до сніжної зими.

Ввечері з'явилася веселка – погода покращиться.

Якщо ввечері захід сонця рожевий, то наступного дня буде спекотно.

Пам’ятні події 18 червня

860 – руський флот князів Аскольда і Діра напав на Константинополь.

1637 – запорожці разом із донцями здобули османську фортецю Азов.

1651 – під час визвольної війни 1648-1654 р.р. розпочалася битва під Берестечком.

1668 – козацькі полки правителя підмосковської України Івана Брюховецького визнали Петра Дорошенка своїм Гетьманом.

1709 – зруйновано Чортомлицьку Січ.

1815 – Наполеон програв битву при Ватерлоо.

1881 – відновлення «Союзу трьох імператорів». Імператори Німеччини, Австро-Угорщини і Росії підписали таємну угоду, за якою члени союзу зобов'язали не надавати підтримки жодній державі при нападі на одного з членів союзу.

1917 – попри заборону військового міністра Росії Олександра Керенського, у Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з'їзд, у роботі якого взяло участь близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій, а також запасних частин.

1934 – заарештовано Романа Шухевича у зв'язку з вбивством міністра польського уряду Перацького (відплата за так звану пацифікацію).

1946 – проголошення Італії республікою.

1946 – Міністерство внутрішніх справ СРСР розробило докладний план максимального розгрому оунівського підпілля та його збройних формувань.

1991 – Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України.

1996 – Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння.

2000 – Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Опанас, Данило, Леонтій, Михайло, Дар'я, Єфросинія, Марія.