18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна ображати й ображатися

18 липня – День народження «Тетріса». Сьогодні також – Міжнародний день Нельсона Мандели. Його приурочили до дня народження експрезидента Африки. Цей день знаменує боротьбу народів із расовою дискримінацією.

Ще у кількох країнах відбуваються свята. Так, Іспанія святкує День праці, а Уругвай – День Конституції.

Також цього дня є свято і в США. 18 липня в США відзначається Національний день хот-дога. Так, він з’явився 1957 року і до сьогодні присвячений традиційному американському сендвічу із сосискою та соусами.

Всесвітній День «Обійміть своїх дітей»

Всесвітній День «Обійміть своїх дітей» відзначається щороку в третій понеділок липня.

У 2022 році День «Обійміть своїх дітей» відзначається 18 липня.

Обіймати рідних і близьких для більшості сучасних людей є природною потребою, але ми не часто замислюємося, чому це так. Проте фізіологи й психологи здавна намагалися знайти наукове обґрунтування важливості цього особливого контакту. Виходячи з того, що ми сприймаємо обійми не тільки емоційно, а й фізично, передусім як дотик до нашої шкіри, знаний американський антрополог Ешлі Монтегю в своїй книзі «Дотик. Людське значення шкіри» стверджує, що саме шкіра є нашим найважливішим органом, бо кожне її відчуття відповідає одному з фундаментальних людських почуттів. Звісно, найважливішим з них є любов, а її тілесним виразом є обійми.

Більше дізнатися про механізми, які в нашому тілі запускають обійми, допомогли наукові відкриття з фізіології. В 70-х роках минулого століття вчені відкрили ендорфіни – пептидні медіатори в організмі людини, які є природними анальгетиками, а головне – відповідають за відчуття щастя та ейфорії, подібні до тих, що викликаються вживанням морфіну. Дослідження виявили, що вміст ендорфінів у крові зростає, коли люди обіймаються.

Прямі рекомендації якнайчастіше обіймати своїх дітей батьки вперше отримали від Вірджинії Сатир, відомої на весь світ засновниці сімейної психотерапії. Американська психологиня навіть визначила кількість таких обіймів. На її думку, слід обійматися з дітьми щонайменше чотири рази на день – це мінімум, необхідний їм для виживання. Щоб дитина нормально почувалася, її слід обіймати вісім разів, а гарний ріст і розвиток мають забезпечити дванадцять обіймів на день.

День преподобного Афанасія Афонського

За церковним календарем 18 липня – День преподобного Афанасія Афонського. Афанасій рано залишився без батьків, однак за його виховання взялася черниця. Він дуже любив її і намагався у всьому бути на неї схожим, зокрема і у молитвах та пості.

Афанасій прийняв постриг і став самітником, зважившись на подвиг безмовності. Часто він боровся із бісами, які хотіли пробудити ненависть до навколишнього світу.

І одного разу він майже піддався сумнівам, але вирішив рік витерпіти, а тоді – скоритися волі Божій. Останнього дня на нього пролилося світло з неба, і його гріховні помисли були розсіяні. Так, до нього почали звертатися по допомогу паломники.

Пізніше він почав зводити храм неподалік від Афона, але під час будівництва загинув: на нього завалився верх храму.

Міжнародний день Нельсона Мандели

У листопаді 2009 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 18 липня Міжнародним днем Нельсона Мандели в знак визнання внеску колишнього президента Південної Африки в справу миру і свободи.

Нельсон Мандела – один із найповажніших державних діячів світу, який очолив боротьбу, спрямовану на подолання режиму апартеїду та встановлення багаторасової демократії. Після 27 років ув’язнення він вийшов на волю та став першим в історії ПАР чорношкірим президентом, зігравши провідну роль у встановленні миру в країні. У 1993 році отримав Нобелівську премію миру.

Полишивши президентське крісло 1999 року, він брав активну участь в реалізації програм боротьби з ВІЛ/СНІДом та допоміг країні вибороти право приймати Чемпіонат світу з футболу 2010 року. У 2004 році, на 85–му році життя,Нельсон Мандела полишив громадську діяльність, щоб більше проводити часу з рідними та мати час для «спокійних роздумів«. Помер у грудні 2013 року.

День народження «Тетріса»

Автором гри «Тетріс» є радянський програміст Олексій Пажитнов, який займався проблемами штучного інтелекту і розпізнавання мови. Для перевірки своїх ідей він застосовував головоломки, одна з яких – популярна тоді гра пентаміно (вона складалася з п'яти квадратів і ставила завданням правильно розташувати в коробці геометричні фігури).

Пажитнов вирішив автоматизувати укладання пентаміно в задані фігурки. А ще придумав основну «родзинку» гри – щоб фігурки падали, а заповнені ряди зникали. Тоді ж народилася й назва нової гри «Тетріс», яка відбулася зі злиття «тетраміно» (гри, де все фігурки складаються з чотирьох сегментів) і «теніс» (улюбленого виду спорту Пажитнова).

Вперше комп'ютерна версія гри «Тетріс», написана на комп'ютері «Електроніка-60», була представлена Пажитновим своїм колегам 6 червня 1984 року. А знайомий всім електронний пристрій для гри в «Тетріс» з'явився 18 липня 1985 року.

Гра стрімко набула популярності в усьому світі.

Що можна робити:

У цей день прийнято випікати булочки, пряники, печива у формі півмісяця. Додайте в випічку мед, мак, горіхи, вершкове масло. А готову здобу слід посипати цукатами, полити варенням, сиропом. Вважалося, чим більше здоби у випічці, чим вона ситніше, тим вдаліше буде ваше сімейне життя.

Прісну випічку їсти не можна, інакше і життя буде голодним.

Вечір проведіть з сім'єю, сходіть в гості до родичів або запросіть їх до себе.

Прикмети:

Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.

Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.

Якщо місяць рогами вгору, то зима буде холодною, донизу – теплою.

Що не можна робити:

У цей день не варто працювати ввечері.

Не можна сьогодні довго спати, аби взятися за справи якомога раніше.

Також не бажано позичати гроші.

Не можна ходити вночі незнайомими місцями, щоб не потрапити у полон нечисті.

Не можна ображати й ображатися.

Не варто шкодувати грошей, адже це може призвести до безгрошів'я у родині.

Не можна лінуватися.

18 липня іменини

Іменини у Опанаса, Сергія, Ганни, Тихона, Василія і Никона і Арсенія.

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