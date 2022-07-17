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  4. Поліція у Росії затримала пропагандистку Овсяннікову (фото)
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    Соціум

    Поліція у Росії затримала пропагандистку Овсяннікову (фото)

    Декілька днів тому Марина Овсяннікова влаштувала акцію протесту біля стін Кремля - Поліція у Росії затримала пропагандистку Овсяннікову (фото)
    Декілька днів тому Марина Овсяннікова влаштувала акцію протесту біля стін Кремля
    фото: Facebook Марини Овсяннікової

    Де перебуває затримана Марина Овсяннікова наразі невідомо

    Російська поліція затримала скандально відому пропагандистку Марину Овсяннікову. Про це йдеться у повідомленні на її Facebook-сторінці.

    «Марину затримано. Інформація про її місцезнаходження невідома», – зазначається у повідомленні.

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    Поліція у Росії затримала пропагандистку Овсяннікову (фото)
    Поліція у Росії затримала пропагандистку Овсяннікову (фото)
    Поліція у Росії затримала пропагандистку Овсяннікову (фото)

    Нагадаємо, 15 липня колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова влаштувала акцію на тлі стін Кремля у Москві. У руках вона тримала плакат із написом «Путін – убивця» та згадкою про 352 убитих Росією українських дітей.

    Раніше повідомлялося, що колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова була звільнена з роботи у німецькому виданні Die Welt. Згодом Овсяннікова оголосила про намір повернутися до Росії.

    Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

    Нещодавно Марина Овсяннікова спровокувала скандал своєю пресконференцією в Києві, яку спочатку анонсували, а потім скасували. Після цього російська телепрогандистка опинилася у базі «Миротворця».

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    Теги: росія #stoprussia
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    Поліція у Росії затримала пропагандистку Овсяннікову (фото)